Dünya Avustralyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 6ya yükseldi
KORONAVİRÜS

Avustralya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

Avustralya’da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6’ya, virüs nedeniyle hastalananların sayısı 512’ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Salgın bulaşan vaka sayısı 512 olarak tespit edildi.
Salgın bulaşan vaka sayısı 512 olarak tespit edildi.

NWS Sağlık Kurumu, Kovid-19 tedavisi gören 86 yaşındaki erkek hastanın dün gece Sydney’deki hastanede hayatını kaybetmesiyle Avustralya’daki toplam can kaybının 6’ya yükseldiğini açıkladı.

  • Son 24 saatte 136 yeni vakanın tespit edildiği Avustralya’da, virüs nedeniyle hastalananların sayısının 512’ye çıktığı bildirildi.

Başbakan Scott Morrison, vakaların hızla artması üzerine, yeni önlemler açıklamıştı.

Avustralyalıların yurt dışına seyahatlerinin yasakladığını bildiren Morrison, kapalı mekanlarda 100 veya daha fazla kişinin katılımıyla yapılacak etkinliklerin iptal edilmesini istemişti.

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ABD'de ucu bucağı olmayan market kuyruğu
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir marketten alışveriş için sıraya giren insanlar, yüz metrelerce uzanan kuyruklar oluşturdu. İnsanların aralarında 1'er metre mesafe bırakmış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Yeni Zelanda’da vaka sayısı 20’ye ulaştı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün yurt dışından gelen 8 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle ülkede Kovid-19’a yakalananların sayısı 20’ye çıktı.

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