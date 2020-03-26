Avustralya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Victoria Eyaleti Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, eyalette 70 yaşlardaki üç erkek hastanın daha hayatını kaybettiği açıkladı.

Mikakos, eyalet genelinde 520 vakadan 149'unun iyileştiğini belirtti.

Victoria'da ilk kez yaşanan can kayıplarıyla Avustralya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye, virüs bulaşan kişi sayısı da 2 bin 766'ya yükseldi.

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Öte yandan, 8 ölümle en çok can kaybının yaşandığı eyalet olan Yeni Güney Galler (NSW), 1219 vakayla da virüsün en çok görüldüğü eyalet konumunda bulunuyor.

NSW'yi 520 vakayla Victoria ve 493 vakayla Queensland eyaletleri takip ediyor.

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FOTOĞRAF 5 Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından 24 bin 811 vaka ile en çok etkilenen ülkelerden olan İran, başkent Tahran'daki dünyanın en büyük AVM'si olarak nitelendirilen Iran Mall'ı hastaneye çevirdi İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, korona virüs hastalarının tedavisi için Iran Mall'ın bir bölümünün geçici olarak hastane olarak kullanılacağı belirtildi. Tahran'ın batısında yer alan alışveriş merkezinin 45 bin metrekarelik sergi alanına hastalar için 3 bin yatak yerleştirildiği ifade edildi. Tahran'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla ticaret merkezleri kapatılmıştı. İran, dünyanın en büyük AVM’sini korona hastanesine çevirdi İran dünyanın en büyük AVM'sini korona hastanesine çevirdi İran dünyanın en büyük alışveriş merkezi olarak nitelendirilen Iran Mall'ı korona virüs vakalarının tedavisi için hastaneye çevirdi.

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