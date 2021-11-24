Dünya Avustralyada şaşırtan karar Kedilere artık yasak Hayvanseverler tepkili
OKYANUSYA

Avustralya'da şaşırtan karar: Kedilere artık yasak! Hayvanseverler tepkili

Avustralya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kediler için sokağa çıkma yasağı getirildi.

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Avustralyada şaşırtan karar: Kedilere artık yasak! Hayvanseverler tepkili
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Avustralya, insanlar için karantina uygulamalarını yavaş yavaş hafifletirken, kediler için şaşırtan bir kısıtlama kararı alındı. Ülke genelinde birçok şehir, yerel vahşi yaşamı korumak ve komşuluk ilişkilerini iyileştirmek için evcil hayvanlara 24 saat sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

HAYVANSEVERLER TEPKİLİ

Bazı bölgeler evcil hayvanlar için sadece gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirdi, sokaktaki hayvanların sahiplerine para cezaları verilirken uygulama hayvan severlerin tepkisine neden oluyor.

YASA ONAYLANDI

Melbourne'ün kuzeyindeki Bendigo şehri konseyi, bu ay oybirliğiyle, kedilerin gece-gündüz sahiplerinin hane sınırları içinde kalması gerektiğini belirten yerel yasayı onayladı.

Bendigo daha önce kedilerin gün batımı ve gün doğumu arasında dışarı çıkmasını yasaklamıştı.

CEZASI 545 DOLAR

Daha önce Melbourne kentinde alınan bir karar ile evinden ilk kez ayrılan kediler için sahiplerinin 91 Dolar para cezasına çarptırılacağı, sonraki sokağa çıkma yasağı ihlalleri içinse 545 dolar ceza kesileceği açıklanmıştı.

  • Konseyin yaptığı açıklamaya göre; kediler aç olmasalar bile içgüdüsel olarak vahşi hayvanlar ve getirilen sokağa çıkma yasağı daha az Trafik kazası, daha az Kedi kavgası ve daha az hastalık anlamına geliyor.

KUŞLARI VE KÜÇÜK MEMELİLERİ YİYORLAR

Knox Çevre Derneği Başkanı Richard Faragher, kedilerin; kuşları, küçük memelileri ve kertenkeleleri ortadan kaldırmasının problem yarattığını belirtti.

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