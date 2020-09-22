Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Avustralyada sığ sularda mahsur kalan balinalar kurtarılamadı Doksan balina öldü
OKYANUSYA

Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalar kurtarılamadı: Doksan balina öldü

Avustralya'da mahsur kalan 270 balinadan 90'ı öldü. Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan 270 balina kurtarılmaya çalışılıyordu.

Haber Merkezi AA
Balinalar kurtarılamadı.
Balinalar kurtarılamadı.

Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan en az 90'ı öldü.

25 BALİNA KURTARILDI

40 kişiden oluşan bir kurtarma ekibi 25 balinayı kurtarmayı başardı ancak 90 balina öldü. Balinalar Macquarie Heads bölgesinde 3 grup halinde bulunmuştu.

Deniz biyologları balinaları kurtarma görevinin günler alabileceğini belirtiyor.

10 YIL İÇİNDE İLK KEZ

Balinaların karaya vurması bölgede yaygın görülen bir olay ancak 10 yılı aşkın süredir bu kadar sayıda balinaya rastlanılmadığı ifade ediliyor.

Yeni Zelanda'da 2018 yılında 200'den fazla pilot balina, bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermişti.

Abone Ol Google News
EBAdaki yoğunluğa ilişkin konuştu

EBA'daki yoğunluğa ilişkin konuştu

​'Altyapı güçlendiriliyor, eksiklikler gideriliyor...'
En çok merak edileni cevapladı

En çok merak edileni cevapladı

İHA ve SİHA'larda yazılım ve kritik aksamlar tümüyle milli.
Macronun altın sevdası Elysee Sarayına pahalıya mal oldu: 15 bin altın yaprak siparişi verdiler

Hak ettikleri<br>karşılığı bulacaklar

Hak ettikleri
karşılığı bulacaklar

​Tepki çeken görüntülere valilikten açıklama..

Büyük indirim kapıda

Büyük indirim kapıda

​Tarihi doğalgaz keşfi sonrası gözler faturalarda.
Uyuyan<br>hücreye baskın

Uyuyan
hücreye baskın

Çok sayıda yabancı uyruklu kişi gözaltında.
104 yaşında koronavirüsü yendi

104 yaşında koronavirüsü yendi

Beyaz Nine: Hiç evden çıkmadım, nereden bulaştığını bilmiyorum.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.