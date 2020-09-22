Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalar kurtarılamadı: Doksan balina öldü

Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan en az 90'ı öldü.
25 BALİNA KURTARILDI
40 kişiden oluşan bir kurtarma ekibi 25 balinayı kurtarmayı başardı ancak 90 balina öldü. Balinalar Macquarie Heads bölgesinde 3 grup halinde bulunmuştu.
Deniz biyologları balinaları kurtarma görevinin günler alabileceğini belirtiyor.
10 YIL İÇİNDE İLK KEZ
Balinaların karaya vurması bölgede yaygın görülen bir olay ancak 10 yılı aşkın süredir bu kadar sayıda balinaya rastlanılmadığı ifade ediliyor.
Yeni Zelanda'da 2018 yılında 200'den fazla pilot balina, bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermişti.