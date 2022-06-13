Dünya Avustralyadaki konut krizi engelli kadını vurdu Çadıra ev parası ödüyor
AVRUPA

Avustralya'daki konut krizi engelli kadını vurdu: Çadıra ev parası ödüyor

Avustralya'nın Adelaide kentinde yaşayan Meagan ülkede yaşanan konut krizinden dolayı ev kirası fiyatındaki bir çadırda yaşamaya başladı. Engelli ödeneği alan Meagan, şu anda Kamu Konutları bekleme listesindeki 16 bin'den fazla kişiden biri ve hükümet sisteminde adının kaybolmasından korkuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avustralyadaki konut krizi engelli kadını vurdu: Çadıra ev parası ödüyor
Avustralya'nın Adelaide kentinde yaşayan 36 yaşındaki Meagan

Avustralya'da yaşayan Meagan ülkenin başka hiçbir yerinde uygun konut bulamadığı için ayda 700 sterline bir çadırda yaşadığını açıkladı. 36 yaşındaki kadın engelli ödeneği alıyor ve parktaki bir çadıra haftada 170 sterline eş değer bir para ödüyor.

Meagan yaşadığı durumu şu şekilde özetledi:

  • "Bu durumda olacağımı hiç düşünmemiştim, kesinlikle korkunçtu. İnsanlar nasıl hayatta kalacak? Evsizlik gitgide daha da kötüleşiyor."

Avustralya ile ilgili haberler yapan 9 News'e göre Meagan şu anda Kamu Konutları bekleme listesindeki 16 bin'den fazla kişiden biri ve adının hükümet sisteminde kaybolmasından korkuyor.

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