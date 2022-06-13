Avustralya'daki konut krizi engelli kadını vurdu: Çadıra ev parası ödüyor

Avustralya'da yaşayan Meagan ülkenin başka hiçbir yerinde uygun konut bulamadığı için ayda 700 sterline bir çadırda yaşadığını açıkladı. 36 yaşındaki kadın engelli ödeneği alıyor ve parktaki bir çadıra haftada 170 sterline eş değer bir para ödüyor.

Meagan yaşadığı durumu şu şekilde özetledi:

"Bu durumda olacağımı hiç düşünmemiştim, kesinlikle korkunçtu. İnsanlar nasıl hayatta kalacak? Evsizlik gitgide daha da kötüleşiyor."

Avustralya ile ilgili haberler yapan 9 News'e göre Meagan şu anda Kamu Konutları bekleme listesindeki 16 bin'den fazla kişiden biri ve adının hükümet sisteminde kaybolmasından korkuyor.

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