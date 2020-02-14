Dünya Avustralyadaki yangınlar 6 ay sonra ilk kez kontrol altına alındı
OKYANUSYA

Avustralya'daki yangınlar 6 ay sonra ilk kez kontrol altına alındı

Avustralya'daki yangınlar 6 ay sonra ilk kez kontrol altına alındı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde yaklaşık 6 ay önce başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde de etkili olan, ülke tarihinin en büyük orman yangınları, yoğun yağışların etkisiyle tamamen kontrol altına alındı.

Haber Merkezi AA
Avustralya'daki yangınlar 6 aydır devam ediyor..
Avustralya'daki yangınlar 6 aydır devam ediyor..

NSW Kırsal İtfaiye Servisinden (NSWRFS) yapılan açıklamada, eyalet genelinde yaklaşık 10 gündür etkili olan yoğun yağışlar sayesinde 6 aydır devam eden yangınların ilk kez kontrol altına alındığı duyuruldu.

Eyalet genelinde devam eden 24 yangının artık kontrol altında olduğu vurgulanarak, "Şimdiye kadar çok travmatik, yorucu ve endişeli geçen orman yangını mevsiminde bu sezon ilk kez NSW'deki tüm orman ve çalı yangınları artık kontrol altında. Bu noktaya gelebilmek için itfaiyeciler, acil servisler ve toplum üyeleri çok çalıştı" ifadelerine yer verildi.

Avustralya'da felaketler bitmiyor: Sellerle boğuşuyor
OYNAT 00:00
Avustralya'da felaketler bitmiyor: Sellerle boğuşuyor
Avustralya'nın Canberra bölgesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yüzlerce araçta ve binada hasar oluştu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde uzun süre devam eden yangınlardan sonra bu sefer şiddetli yağış ve fırtınayla mücadele ediyor.


11 milyon hektara yakın alan kül olmuştu

Yeni Güney Galler eyaletinde, Eylül 2019’da başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetmişti.

Avustralya'da 5 bin deve katledildi
DÜNYA
Avustralya'da 5 bin deve katledildi

Çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 11 milyon hektara yakın alanın ve 3 binden fazla evin kül olduğu, yaklaşık 1,25 milyar hayvanın da ölmüş olabileceği açıklanmıştı.

Avustralya'da 10 bin deve su kaynaklarını tükettikleri gerekçesiyle katledilecek
OYNAT
Avustralya'da 10 bin deve su kaynaklarını tükettikleri gerekçesiyle katledilecek
Avustralya genelinde toplam 1,2 milyon deve olduğu tahmin ediliyor. Kontrolden çıkan deve sayısını dengelemek için yapılacak operasyonun 5 gün sürmesi bekleniyor. Bu süre zarfında 10 binden fazla deve, helikopterlerdeki profesyonel nişancılar tarafından katledilecek.


Korona karantinası bitti

Korona
karantinası bitti

​Çin'den tahliye edilen 42 kişi taburcu edildi.
Ucuzavermeyin uyarısı

Ucuza
vermeyin uyarısı

​Korona virüs elektronik ürünleri de vurdu.
Sahte ilanlaaidat dolandırıcılığı

Sahte ilanla
aidat dolandırıcılığı

Kullanıcı bilgilerinizi ve şifrenizi ele geçiriyorlar.
'MİT kumpası' <br>soruşturması tamamlandı

'MİT kumpası'
soruşturması tamamlandı

34 şüpheli için istenen cezalar belli oldu.
300 bin kişi<br>Maliye kıskacında

300 bin kişi
Maliye kıskacında

​3'den fazla ilan çıkarak galeri gibi çalışıyorlar.
Kandil vuruldu

Kandil vuruldu

​Hava operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığı <br>harekete geçirdi

Bakanlığı
harekete geçirdi

Varank'ın gönderdiği heyet Tekirdağlı usta ile görüştü.
Ocakta<br>yüzde 55 arttı

Ocakta
yüzde 55 arttı

​Faizler düştü konut satışları yükselişe geçti.

Dün Çanakkale bugün Keşmir

Dün Çanakkale bugün Keşmir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da konuştu.

63 Esed rejimi unsuru etkisizleştirildi

63 Esed rejimi unsuru etkisizleştirildi

MSB çeşitli kaynaklardan teyit ettiği bilgiyi duyurdu.
27 ilde okullar tatil

27 ilde okullar tatil

Bazı kentlerde eğitime ara verildi.
39 milyon<br> liralık çiçek

39 milyon
liralık çiçek

Türkiye pastadaki payını her geçen yıl artırıyor.
HDP'li vekilden skandal sözler

HDP'li vekilden skandal sözler

​Meclisten çıkarma cezası verildi sözleri tutanaktan silindi.
Ligi provoke edecekler

Ligi provoke edecekler

Cüneyt Çakır atamasıyla ilgili çarpıcı iddia.
29 saattir söndürülemedi

29 saattir söndürülemedi

​Adana'da fabrika yangınında ikinci gün.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.