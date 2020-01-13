Avustralya'dan güzel haber: Sıcaklıkların düşmesiyle yangınların bir kısmı kontrol altına alındı

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde hava sıcaklığının düşmesiyle aylardır devam eden yangınların bir kısmının kontrol altına alınmaya başlandığı açıklandı.

Eyaletin Bodalla kasabası yakınlarındaki yangınla mücadele ekibinin başındaki Dale McLean, yaptığı açıklamada sıcaklığı düşmesi ve rüzgar hızının yavaşlamasıyla yangınlarla daha etkili mücadele ettiklerini belirtti.

FOTOĞRAF 23 Avustralya'da yayın yapannews.com.au adlı haber sitesinin haberine göre, yalnızca Yeni Güney Galler eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle yaklaşık 5 milyon hektar alan kül olurken, ülke genelinde yok olan alan ölçüsü yaklaşık 10 milyon hektar olarak kaydedildi. BBC'nin haberine göre, Avustralya'da eylül ayından bu yana yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25'e yükseldi, onlarca kişiden ise hala haber alınamıyor. Yeni Güney Galler'de yetkililer, yangınlar nedeniyle eyalet genelinde 1588 evin kül olduğunu, 653 evin de hasar gördüğünü açıkladı. Yetkililer, yangınların Victoria eyaletinde yaklaşık 200, diğer eyaletlerde de 100'den fazla evi kül ettiğini belirtti. Yerel basında, Victoria'daki yangınlarda 1 milyon hektardan fazla alanın kül olduğu bilgisi paylaşıldı. Diğer yandan, Yeni Güney Galler'de yangınların 130 farklı noktada devam ettiği, bunlardan yaklaşık 50'sinin kontrol altına alınamadığı kaydedildi. ABC News'in haberine göre, kasım ayının başından bu yana, kasıtlı olarak yangın çıkardıkları gerekçesiyle 24 kişi, gözaltına alındı. Yeni Güney Galler emniyet yetkilileri, eyalette hakkında yasal işlem yapılan 183 kişiden 24'ünün kasıtlı olarak yangın çıkarmakla suçlandığını belirtti. Yetkililer, kasten yangın çıkarmanın ve yayılmasına sebebiyet verecek şekilde umursamazlığın, 21 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabileceğini ifade etti. Avustralya'daki yangınlar Avustralya'daki yangınlar Avustralya'daki yangınlar Avustralya'daki yangınlar Avustralya'daki yangınlar Avustralya'daki yangınlar Avustralya'daki yangınlar Avustralya'daki yangınların kül ettiği alan 10 milyon hektara yaklaştı Avustralya'da yangın sezonunun başlamasından bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlarda 10 milyon hektara yakın alan kül oldu.



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Meteoroloji yetkilileri, serinleyen hava koşullarının gelecek hafta da devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Ekimden bu yana devam eden Sidney kenti yakınlarındaki Gospers Dağı'ndaki yangının hafif yağmur sayesinde kontrol altına alındığı belirtildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 📌#Avustralya'da 10 bin deve katledilecek 📌Gerekçe su kaynaklarının develer tarafından yok edilmesi 📌Operasyon, Çarşamba günü ve 5 gün sürecek. REKLAM DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Oca, 2020, 8:03öö PST )

500 milyon hayvan telef oldu

Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görürken ve 2 bini aşkın ev kül olurken, yarım milyar civarında hayvan da telef oldu.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta "felaket durumu" ilan etmişti.

Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.