Avustralya'dan güzel haber: Sıcaklıkların düşmesiyle yangınların bir kısmı kontrol altına alındı
İtfaiye Biriminden yetkililer, Yeni Güney Galler'deki yangınlarla mücadelede hava sıcaklığının düşmesiyle uzun zamandır ilk kez gelişme kaydedildiğini belirterek, yangınlardan bir kısmının kontrol altına alındığını ifade etti.
Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletinde hava sıcaklığının düşmesiyle aylardır devam eden yangınların bir kısmının kontrol altına alınmaya başlandığı açıklandı.
Eyaletin Bodalla kasabası yakınlarındaki yangınla mücadele ekibinin başındaki Dale McLean, yaptığı açıklamada sıcaklığı düşmesi ve rüzgar hızının yavaşlamasıyla yangınlarla daha etkili mücadele ettiklerini belirtti.
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500 milyon hayvan telef oldu
Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görürken ve 2 bini aşkın ev kül olurken, yarım milyar civarında hayvan da telef oldu.
Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta "felaket durumu" ilan etmişti.
Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.