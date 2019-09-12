Dünya Avustralyadan İrana Gözaltındaki vatandaşlarımıza insanca davranın
AMERİKA

Avustralya'dan İran’a: Gözaltındaki vatandaşlarımıza insanca davranın

Avustralya'dan İran’a: Gözaltındaki vatandaşlarımıza insanca davranın

Avustralya, İran'da gözaltına alınan 3 vatandaşına insanca muamele edilmesini talep etti. Konuya ilişkin Avustralya Dışişleri Bakanı Payne, "Bu tutuklamaların İran’ın nükleer programı, Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptırımları ya da sivil deniz taşımacılığı konusundaki uluslararası endişelerle bağlantılı olduğunu düşünmek için hiçbir nedenimiz yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi IHA
Jolie King ve Mark.
Jolie King ve Mark.

Avustralya makamları, Tahran’ı İran’da gözaltına alınan, ikisi seyahat eden blogger çift ve biri akademisyen olan üç vatandaşına insanca davranmaya çağırdı.

  • Dışişleri Bakanı Marise Payne yaptığı açıklamada, İranlı mevkidaşı Javad Zarif’le konuyu birçok kez görüştüğünü bildirdi. Payne, tutuklamalar siyasi amaçlı olduğunu düşünmek için hiçbir sebep olmadığını söyleyerek, "Hükümet, adil, insanca ve uluslararası normlara uygun olarak muamele edilmelerini sağlamak için çaba sarf ediyor "dedi.

Payne,"Bu tutuklamaların İran’ın nükleer programı, Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptırımları ya da sivil deniz taşımacılığı konusundaki uluslararası endişelerle bağlantılı olduğunu düşünmek için hiçbir nedenimiz yok" açıklamasını yaptı.

Avustralya’nın Perth şehrinden olan Jolie King ve Mark son iki yıldır evlerinden başlayarak İngiltere’ye gerçekleştirdikleri gerçekleştirdikleri seyahatlerini sosyal medyada yayınlıyordu. Ancak Kırgızistan ve Pakistan’dan blog yayını yaptıktan çiftten bir daha haber alınamadı. Mark ve Jolie’nin akrabaları, " Ailelerimiz Mark ve Jolie’yi en kısa zamanda sağ salim evlerinde görmeyi umut ediyorlar" açıklamasını yaptı.

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