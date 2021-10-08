Avusturya Başbakanı Kurz: Arka bahçemizi süper güç Türkiye'ye kaptırmayalım

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde 6 Ekim'de Brdo kentinde düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde genişleme meselesi yeniden masaya geldi.

Bazı AB liderleri, dış politikanın Avrupa'dan başlaması, Balkanlar'a öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi.

"ARKA BAHÇEMİZ BATI BALKANLAR"

Türkiye karşıtlığı konusunda birçok skandal açıklamaya imza atan Avusturya Başbakanı Kurz, bu kez AB-Batı Balkanlar zirvesinde farklı bir yol izledi.

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins'in "Burası bizim arka bahçemiz" görüşünü paylaşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, şunları söyledi;

"AB bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa, Çin, Rusya ya da Türkiye gibi diğer süper güçlerin orada daha büyük bir rol oynayacağının farkında olmalıyız. Bölge coğrafi olarak Avrupa'ya aittir ve bir Avrupa perspektifine ihtiyaç duymaktadır."

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6 BALKAN ÜYEYE HATIRLATMA

6 Batı Balkan ülkesi Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya 18 yıl önce verdikleri üyelik sözünü tekrarlayan AB üyesi 27 ülkenin liderleri, yargı reformundan ekonomiye kadar birçok alanda kriterleri yerine getirmeleri halinde söz konusu ülkelerin dünyanın en büyük ticaret bloğunda bir yeri olacağı konusunda anlaştılar.

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