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Dünya

Avusturya'da dikkat çeken adım: Bunu yapanın devlet araçlarına el koyacak

Avusturya Çevre, Enerji ve Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler, şehir içi hız sınırını saatte 80 kilometre, şehir dışı hız sınırını ise 90 kilometre aşan kişilerin araçlarına el konulacağını söyledi.

07:41 . 6/07/2023 Perşembe
AA
Avusturya

Avusturya

Avusturya Çevre, Enerji ve Ulaştırma Bakanı Leonore Gewessler, basına yaptığı açıklamada, aşırı hız yapan kişilerin araçlarına yönelik yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışılan düzenlemenin, muhalefetteki Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) de desteği ile meclisten geçtiğini bildirdi.

Gewessler, Mart 2024'ten itibaren aşırı hız yapan kişilerin araçlarına el konulacağını, bu araçların daha sonra açık artırma yoluyla satılacağını, elde edilen gelirin kamu yararına kullanılacağını belirtti.

Şehir içinde hız sınırını saatte 60 kilometre aşan ya da şehir dışı hız sınırını 70 kilometre aşan kişilerin araçlarına iki hafta süresince geçici olarak el konacağını ifade eden Gewessler, bu kişilere yönelik inceleme yapılacağını, söz konusu kişilerin daha önce benzer hızda araç kullanıp kullanmadıklarının tespit edileceğini, buna göre aracın şahıstan alınıp alınmayacağına karar verileceğini aktardı.

Gewessler, çok daha yüksek hızda araç kullananlar için böyle bir sürecin işlemeyeceğini, şehir içinde belirlenen hız sınırını saatte 80 kilometre, şehir dışında ise 90 kilometre aşan kişilerin araçlarına hemen el konulacağını bildirdi.

Düzenlemenin hata yapan ya da belirli oranda hızlı araç kullanan kişileri hedef almadığını dile getiren Gewessler, sorumsuzca hız yaparak ciddi risklere yol açan, üçüncü şahısların hayatlarını tehlikeye atan sürücülere yönelik olduğunu vurguladı.

Mecliste sandalyesi bulunan Yeni Avusturya Partisi (NEOS) düzenlemeyi hukuki açıdan sorunlu bulduğu için desteklemezken, düzenlemeye karşı çıkan aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise otoyollarda hız sınırının yükseltilmesi gerektiğini savundu.



#Avusturya
#Gewessler
#hız sınırı
#Viyana
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