Dünya Avusturyada sağlık skandalı Yaşlı hastanın yanlış bacağı kesildi
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Avusturya'da sağlık skandalı: Yaşlı hastanın yanlış bacağı kesildi

Avusturya'daki bir klinikte 82 yaşındaki hastanın yanlış bacağı ampute edildi. Klinik yetkilileri 'trajik' olarak niteledikleri ve insan hatasından kaynaklanan olay için özür dilerken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

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Avusturyada sağlık skandalı: Yaşlı hastanın yanlış bacağı kesildi
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Avusturya'da birçok kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı bir hastanın bacaklarının durumu giderek kötüleşti. Bu sebeple Çekya sınırına yakın Freistadt Kliniği'ne yatırılan hastanın sol bacağının kesilmesi gerektiğine karar verildi. Ancak doktorlar, bandajları yenilerken sol yerine sağ bacağın kesildiğini fark etti.

Basın toplantısında özür dilediler

Biz dizi talihsiz olay neticesinde böyle bir olay yaşandığını anlatan medikal direktör Norbert Fritsch, düzenlediği basın toplantısında, "18 Mayıs'ta, kalite garanti standartlarına rağmen, 82 yaşındaki hastanın yanlış bacağının ampute edilmesinden dolayı şoke olmuş durumdayız. Nasıl böyle bir hata yapılabildiğini anlayacağız. Özür diliyorum" dedi.

  • Sputnik'in haberine göre; yaşlı adam hastalığından dolayı yanlış bacağının kesildiğini fark edemedi. Hatanın, ameliyat öncesinde kesilecek bacak işaretlenirken yapıldığı sanılıyor.

Psikolojik yardım almaya başlayan hasta, diğer bacağının ampute işlemi için kısa süre içinde yeniden ameliyat olacak.

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