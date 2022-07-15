Dünya Avusturyada tutuklu olan Sezgin Baran Korkmaz ABDye iade edildi
AMERİKA

Avusturya’da tutuklu olan Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye iade edildi

Kara para aklama soruşturması kapsamında aranan ve Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye iade edildi. Korkmaz suçlu bulunması halinde, hakkındaki her bir suçlamadan 20'şer yıla kadar hapis cezası alabilir.

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Haber Merkezi AA
Avusturya’da tutuklu olan Sezgin Baran Korkmaz ABDye iade edildi
Sezgin Baran Korkmaz

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Korkmaz'ın Avusturya'dan ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentine getirildiği, "kara para aklama", "elektronik dolandırıcılık" ve "hukukun işleyişini engelleme" suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

  • Açıklamada, Korkmaz'ın suçlu bulunması halinde, hakkındaki her bir suçlamadan 20'şer yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz'a ilişkin Wels Mahkemesi, Ağustos 2021'de Türkiye'nin, Mart 2022'de de ABD'nin iade talebini yerinde bulmuştu.

Avusturya Adalet Bakanlığı, 15 Haziran’da Korkmaz'a yönelik isnat edilen suçların ilkinin ABD'de işlenmiş olması ve bu ülkedeki mağdur sayısının fazlalığı gerekçesiyle iade önceliğini bu ülkeye tanımıştı.

Hukuki süreç

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs 2020'de Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

Türkiye ve ABD tarafından aranan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre mesafedeki bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Önce başkent Viyana'ya getirilen Korkmaz, daha sonra yakalandığı Wels'e gönderilmiş, burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti.

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