Dünya Avusturyada yolsuzluk skandalı Maliye Bakanının evinde arama yapıldı
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Avusturya’da yolsuzluk skandalı: Maliye Bakanı'nın evinde arama yapıldı

Avusturya’da yolsuzluk skandalı: Maliye Bakanı'nın evinde arama yapıldı

Avusturya’da Maliye ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisinden (ÖVP) Maliye Bakanı Blümel’in evinde arama yapıldı. Sosyal Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Leichtfried yaptığı açıklamada, "Başbakan Kurz, Blümel’in istifa etmesi için harekete geçmeli ya da Cumhurbaşkanı'na görevden alması için teklifte bulunmalı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Gernot Blümel
Gernot Blümel

Avusturya’da Maliye ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisinden (ÖVP) Maliye Bakanı Gernot Blümel’in evinde arama yapıldı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Başbakan Sebastian Kurz’un başında bulunduğu ÖVP’ye mali yardımda bulunduğu iddia edilen şans oyunları işletmecisine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında zanlı sıfatıyla Maliye Bakanı'nın evinde arama yapıldığı kaydedildi.

Haberleri doğrulayan Maliye Bakanlığı, Blümel’in evinde polislerin arama yaptığını, çeşitli elektronik cihazların yanı sıra bazı belgelere incelenmek üzere el konulduğunu duyurdu.

  • Blümel, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, suçlamaları reddederek konunun aydınlatılması için savcılığa her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ülkenin en büyük kumarhanelerinden Casinos Austria işletmesinin ortaklarından Novomatic şans oyunları şirketinin İtalya’da yaşadığı bazı sorunların Dışişleri Bakanlığı nezdinde çözüme kavuşturulması talebinde bulunduğu, bu bağlamda ÖVP’ye bağış yaptığı iddialarını kabul etmeyen Blümel, herhangi bir şans oyunları şirketinden bağış alınmadığını ileri sürdü.

Muhalefet bakanın istifa etmesini istiyor

Muhalefet, Başbakan Kurz’a yakınlığı ile bilinen Maliye Bakanı Blümel’in yolsuzluk soruşturması kapsamında evinde arama yapılmasını skandal olarak tanımlayarak bakanın istifasını istedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2. Dünya Savaşı sonrası ülkenin salgın nedeniyle yaşadığı ekonomik çöküntünün yanı sıra iktidarın bir kısmının yolsuzluk bataklığına gömüldüğünü, bu duruma bütün Avusturya’nın şahit olduğunu ifade etti.

SPÖ Meclis Grup Başkanı Jörg Leichtfried de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kurz, Blümel’in istifa etmesi için harekete geçmeli ya da Cumhurbaşkanı'na görevden alması için teklifte bulunmalı." şeklinde konuştu.

  • İSTİFA ETMELİ!
  • Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger ise yolsuzluk kapsamında evinde arama yapılan birisinin maliye bakanlığı görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Maliye Bakanı istifa etmeli." dedi.

Avusturya’da "kumarhane olayı" olarak bilinen dava kapsamında aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache, dönemin Maliye Bakanı Hartwig Löger ve eski Novomatic Müdürü Harald Neumann'ın yanı sıra bazı siyasiler, politik çıkar elde etmek, yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlamalar nedeniyle yargılanıyor.

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