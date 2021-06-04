Dünya Avusturyanın dini otoritesinden iktidara fişleme tepkisi Neden sadece Müslümanlar cımbızlanıyor?
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Avusturya'nın dini otoritesinden iktidara 'fişleme' tepkisi: Neden sadece Müslümanlar cımbızlanıyor?

Avusturya’nın en büyük dini topluluğu Katolik Cemaati Baş Kardinali Christoph Schönborn, hükümetin Müslümanlara ait kurumları fişleme projesi olan İslam Haritasına sert tepki gösterdi. Schönborn, "Bir dini cemaatin potansiyel şüpheli olarak görülmesine yol açacak bir algının oluşmasını tehlikeli buluyorum. Neden sadece bir din cımbızlanıyor?" dedi.

Haber Merkezi AA
Avusturyanın dini otoritesinden iktidara fişleme tepkisi: Neden sadece Müslümanlar cımbızlanıyor?
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İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi, koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait 600'ün üzerinde cami ve eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri ve adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı "İslam-Landkarte" adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan'ın öncülük ettiği ekibe hazırlatılan çalışmaya tepki gösteren çeşitli kesimler, dijital haritanın Müslümanları potansiyel suçlu gösterdiğini, bir tür fişlemeyi andırdığını ve yolsuzluk soruşturmalarından bunalan hükümetin bir kez daha çıkış yolu olarak Müslümanlar üzerinden toplumu manipüle etmeye çalıştığını belirtmişti.

"Neden sadece bir dini cımbızlıyorsunuz?"

Kardinal Schönborn, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İslam Haritası uygulamasının kamuoyunda tartışmalara neden olduğunu kaydederek, "Neden sadece bir dinin cımbızlandığı, neden bütün dini cemaatlere ait kurumlara yönelik bir atlas yapılmasının düşünülmediği" sorularını yöneltti.

"Tehlikeli buluyorum"

Avusturya’da din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıştığına ancak her iki taraf arasında çok dengeli bir ilişki olduğuna işaret eden Schönborn, "Bir dini cemaatin potansiyel şüpheli olarak görülmesine yol açacak bir algının oluşmasını tehlikeli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Schönborn, gerek siyasi yapılar gerekse dini yapılar içinde olası radikal, terörist oluşumlara yönelik ceza kanunlarının yeterli olduğunu vurgulayarak, karmaşık konuların çözümünün diyalogdan geçtiğine işaret etti.

Büyükelçi Ceyhun'dan ibadet özgürlüğü vurgusu

Öte yandan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da basına yaptığı açıklamada, söz konusu dijital harita sonrasında Türklere ait camilere İslam karşıtı kışkırtıcı levhaların asıldığını belirtti.

Ceyhun, konuya ilişkin hassasiyetin Avusturyalı makamlara iletildiğini kaydederek, "Bu tür kışkırtıcı eylemlerin engellenmesi, ibadet özgürlüğünün muhafaza edilmesi ve camilerin saldırılara karşı korunması talep edilmiştir." şeklinde konuştu.

Ülkede tepkilere neden olan İslam Haritası dün itibariyle çevirim dışı olmuştu.

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