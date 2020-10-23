Azerbaycan 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı - Son dakika haberleri Azerbaycan 13 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 130'dan fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Haber Merkezi 23 Ekim 2020, 16:36 Son Güncelleme: 23 Ekim 2020, 17:21 AA