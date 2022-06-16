Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Karabağ için statü talep eden Ermenistan'ı uyardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sorgulamaya devam etmesi halinde, Azerbaycan'ın da Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü sorgulayacağını belirterek, "Ermenistan Karabağ'daki Ermeniler için statü talep ediyorsa, Azerbaycan neden Batı Zengezurlu Azerbaycanlılar için statü talep etmesin" dedi.

Aliyev, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenen 9. Küresel Bakü Forumunun açılışında konuştu.

TEHLİKELİ YAKLAŞIM

Ermenistan'ın Karabağ konusunda taleplerine değinen Aliyev, Azerbaycan'da "Dağlık Karabağ" adında bir idari birim bulunmadığını hatırlattı, Ermeni tarafından bu konuya yapılacak herhangi bir göndermenin yeni çatışmaya yol açacağı uyarısında bulundu.

Aliyev, Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'ın statüsü hususunda bazı beyanlar duymaya başladıklarını belirterek, bunun faydasız ve Ermenistan için tehlikeli bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

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Dağlık Karabağ Özerk Vilayetinin 1991'de Azerbaycan parlamentosunun kararıyla feshedildiğini hatırlatan Aliyev, "Ermenistan hükümeti bunu anlamalı ve tarihi yeniden yazmaya çalışmaktan vazgeçmelidir. Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sorgulamaya devam ederse, Azerbaycan'ın başka seçeneği kalmayacak ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü sorgulayacaktır." dedi.

ÇIKMAZ DURUMA NEDEN OLUR

Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü sorgulamaya tarihsel olarak da haklarının bulunduğunu belirten Aliyev şunları kaydetti:

"Son yüzyılın tarihi, Sovyet hükümetinin 1920'de Azerbaycan'ın tarihi bölgesi olan Zengezur'u kopararak Ermenistan'a verdiğini açıkça gösteriyor. Bu nedenle, Ermenistan Karabağ'daki Ermeniler için statü talep ediyorsa, Azerbaycan neden Batı Zengezurlu Azerbaycanlılar için statü talep etmesin. Çünkü oranın tamamında Azerbaycanlılar yaşıyordu. Bu konu çıkmaz bir duruma neden olabilir. Ermenistan hükümeti, 2. Karabağ Savaşı'nın derslerini unutmamalı, bu dersleri iyi öğrenmeli ve Azerbaycan'a karşı herhangi bir toprak iddiasından kaçınmalıdır."

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