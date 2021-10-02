Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden Ermenistana zeytin dalı Paşinyan ile konuşmaya hazırım
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a zeytin dalı: Paşinyan ile konuşmaya hazırım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden Ermenistana zeytin dalı: Paşinyan ile konuşmaya hazırım
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonraki süreçle ilgili İspanyol medyasına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istediklerini belirtti.

"Savaştan sonra düşüncemiz değişmedi"

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Başbakan Yardımcıları düzeyinde "ilişkilerin kurulması için iş birliği" formatı kurulduğunu belirten Aliyev, "Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme savaşın sona ermesinden bu yana ilk kez yapıldı. Bakanımız tarafından bana verilen bilgiye göre toplantının yapıcı olduğunu düşünüyorum. Savaştan sonra düşüncemiz değişmedi. Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması temelinde normal ilişkiler kurmak istiyoruz. Ayrıca Ermenistan ile gelecekteki bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğumuzu da ifade ettik. Tüm bu girişimler defalarca yapıldı" şeklinde konuştu.

Aliyev’den Karabağ Zaferi’nin yıl dönümünde önemli mesajlar: Müdahale ederseniz Türkiye'yi göreceksiniz
DÜNYA
Aliyev’den Karabağ Zaferi’nin yıl dönümünde önemli mesajlar: Müdahale ederseniz Türkiye'yi göreceksiniz

"Türkiye ve Rusya’nın bölgenin istikrarı için olumlu katkıları oldu"

Türkiye ve Rusya’nın, Azerbaycan’ın ve Ermenistan’ın iki komşusu olarak istikrar, güvenlik ve gelecekteki kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığını düşündüğünü vurgulayan Aliyev, "Bildiğiniz gibi iki ülkenin Cumhurbaşkanları (Erdoğan-Putin) geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Diğer konuların yanı sıra Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki durumu da ele aldılar. Her iki ülkenin rolünü çok olumlu, istikrar sağlayıcı bir rol olarak değerlendiriyoruz. Kanımca bu, yeni bölgesel iş birliğinin özüdür" diye konuştu.

"Paşinyan hazır olduğunda onunla görüşmeye hazırım"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak üçlü bir formatta Paşinyan ile toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatan Aliyev, "Paşinyan hazır olduğu her an, onunla konuşmaya hazırım. Ben müzakerelere açığım ve savaşın bittiğine ve o sayfanın kapandığına dair iyi bir işaret olabileceğini düşünüyorum. Bu çok önemli. Çünkü Ermeni siyasetinde intikam alma girişimlerini, gelecekte tarihi ve uluslararası hukuk temelinde tanınan topraklarımızın geri alınmak için yaptıkları planları halen görüyor ve duyuyoruz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan'la birlikte karar verir adım atarız
GÜNDEM
Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan'la birlikte karar verir adım atarız

"Sadece bu yıl işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 1.3 milyar dolar ayırdık"

Vatandaşların Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelere dönmesinin önündeki en büyük engelin mayınlar olduğunu ifade eden Aliyev, "Alanlar mayınlardan temizlenmedikçe insanları geri getiremeyeceğiz ve hayatlarını tehlikeye atamayız" dedi. Aliyev, "Birçok kez söylediğim gibi bu durumda asıl rakibimiz zaman. Mayın temizleme işini kendimiz yapıyoruz. Mayın Temizleme Ajansımızın kadrosunu arttırdık. Bu sürece katılan askerlerimizin sayısı da arttırılmıştır. Ancak bu zaman alıyor. Diğer taraftan da sivil nüfus için yerleşim yerleri, kasabalar ve köyler inşa etmeye başladık bile. Tüm şehirler için planlar hazırlıyoruz. Sonra bunu köyler için yapacağız. Sadece bu yıl kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için 1.3 milyar dolar ayırdık" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan temizliğe başladı: Türkiye'den tam destek
FOTOĞRAF 8
Title
Yaklaşık 30 yıl işgal altında bulunan topraklarını geçen yıl başlattığı askeri harekatla kurtaran Azerbaycan'ı, gelecek yıllarda yeni yerleşim birimlerinin inşa edileceği, altyapı ve üstyapı projelerinin gerçekleştirileceği bir dönem bekliyor. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklardaki yerleşim birimlerinin büyük çoğunluğu, sadece taşlardan ibaret hayalet şehirleri andırıyor. Ağdam, Fuzuli, Cebrayıl, Zengilan gibi kentlerde işgal döneminde büyük tahribat yaşanmış durumda.
Title
Ermenistan güçleri, o bölgeleri işgal ettikten sonra tüm evleri yağmalayarak işe yarar her şeyi söküp götürdüğü için bugün o şehirlerde taş yığını dışında bir yapı bulmak oldukça zor. Laçın ve Kelbecer illerinde de benzer durum söz konusu. Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da diğer şehirler gibi büyük tahribat yapılmasa da burada Azerbaycanlılara ait dini ve kültürel yapılar ya tamamen ya da kısmen yok edildi. Azerbaycan'ın önceliği, Ermenistan ordusunun geri çekilirken döşediği mayınları temizleyerek bölgeyi güvenli hale getirmek. Fakat bununla eş zamanlı olarak bölgede plan ve proje çalışmaları da yapılıyor. Hasar tespiti çalışmaları da Azerbaycan'ın diğer öncelikli konuları arasında. Hükümet, uluslararası kuruluş ve şirketlerin de yardımıyla, işgal döneminde Ermenistan tarafından bölgeye vurulan hasarı hesaplamayı, sonrasında da konuyu uluslararası mahkemelere taşımayı hedefliyor.
Title
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgede tarihi ve özgün dokunun korunduğu aynı zamanda modern şehircilik ilkelerinin de mutlak şekilde yer alacağı yerleşim birimleri inşa ettirmeyi planlıyor. Yeniden kurulacak yerleşim birimlerinde akıllı şehir ve akıllı köy konseptlerinin temel alınacak. Dağlık Karabağ'ın zengin su kaynakları, güneş ve rüzgar enerjileri de kullanılacak ve kurtarılan topraklar yeşil enerji bölgesine dönüştürülecek. Bölgedeki ilk proje Fuzuli'den Şuşa'ya uzanan yeni yolla başladı. Akabinde Fuzuli'de, uluslararası hava limanının da temeli atıldı.
Title
Yeni ulaştırma hatlarının açılması, yıkılan şehirlerin yeniden kurulması ve tarihi anıtların restore edilmesiyle işgalden kurtarılan bölgelerin, hem ekonomik hem de turizm açısından sadece Azerbaycan'ın değil Güney Kafkasya'nın yeni cazibe merkezi olması öngörülüyor. Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerde imar tecrübesi aslında yeni değil. Nisan 2016'da yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusunun kontrolü yeniden sağladığı Çocuk Mercanlı kenti de yıkık durumdaydı. Fakat bu bölge, kısa sürede Azerbaycan hükümeti tarafından yeniden inşa edildi. Büyük Dönüşün başlangıcı olarak nitelendirilen Çocuk Mercanlı'nın imarında Türkiye de katkı sundu.
Title
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Çocuk Mercanlı'ya geri dönen köylüler için sera ve arı çiftlikleri, Türk iş adamları da çocuk oyun alanı kurdu. Azerbaycan'da faaliyet gösteren diplomatik misyon temsilcileri, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile bölgeye yaptığı son ziyarette hem Azerbaycan'ın imar ettiği Çocuk Mercanlı köyünü, hem de Ermenistan'ın Cebrayıl ve Zengilan illerinde hayata geçirdiği yıkımı kendi gözleriyle gördü.
Title
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağdaş şehirciliğin ilke ve parametreleri göz önünde bulundurularak işgalden kurtarılan bölgelerde yeni bir manzaranın oluşturulmasını öngören bir imar siyaseti planladıklarını bildirdi.
Title
Hacıyev, ellerinde Çocuk Mercanlı örneğinin bulunduğunu, bu köyün çatışma sonrası imar ve yeniden kurulma örneği olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde işgalden kurtarılan bölgelerde daha da güzel köyler inşa edilecektir. 'Akıllı köy', 'akıllı şehir' konseptleri, en çağdaş şehir yönetim modelleri uygulanarak yeni imar politikası hayata geçirilecektir. Bu da dünya için çatışma sonrası rehabilitasyon örneği olacaktır. Ermenistan'ın yıllarca uyguladığı Vandalizm, vahşilik ve uzlaşmaz siyaset, Azerbaycan tarafından yapıcı bir siyasete, yeni bir imara dönüşecektir.
Title
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, işgalden kurtarılan topraklarda çok büyük bir yıkım olduğunu, buranın yeniden imarı için çok büyük çabalar harcanması gerektiğini belirterek, Biz Türkiye olarak bu çabalara katkı vermeye hazırız. dedi. Özoral, Çocuk Mercanlı köyü kurtarıldıktan sonra oranın bir çekim merkezi halinde dönüşmesi için Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla birlikte proje gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Çocuk Mercanlı köyüne dönen kişilere istihdam sağlayan, onların yaşamlarını kolaylaştıran faaliyetlerde bulunduklarını hatırlatan Özoral, şunları kaydetti: Şimdi de bunu daha büyük çaplı olarak Azerbaycan'a, kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Buna şimdiden başladık. Türk mayın temizleme ekipleri Azerbaycan'dalar. Burada mayın temizleme faaliyetlerine katılıyorlar. Azerbaycan'ın mayın temizleme kapasitesini genişletmek için eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Mayın temizlemeden ve bölgelerin planlanmasının tamamlanmasından sonra ihtiyaçlar belirlendikten sonra biz Azerbaycan'ın ihtiyaç duyacağı her şeyi temin etmeye, destek olmaya devam edeceğiz.
Azerbaycan temizliğe başladı: Türkiye'den tam destek
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan topraklarda modern şehircilik ilkelerinin temel alındığı kapsamlı imar çalışmaları başlatmayı planlıyor. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, işgalden kurtarılan topraklarda çok büyük bir yıkım olduğunu, buranın yeniden imarı için çok büyük çabalar harcanması gerektiğini belirterek, "Biz Türkiye olarak bu çabalara katkı vermeye hazırız" dedi.


Abone Ol Google News
Tüm dünyayıböyle dolaşacağım

Tüm dünyayı
böyle dolaşacağım

​Kızı lösemiden kurtulan babadan ilginç teşekkür.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.
Gören dönüp bir daha bakıyor: Hikayesi ise şaşırtıyor

​İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oğuzhan ağabeyin bu ülkeye çok büyük emekleri geçti.

'Bu telefon çalınmıştır' notunu görünce polisi aradı.

'Bacaklarımdan tutup yere düşürdü'

'Bacaklarımdan tutup yere düşürdü'

​Evininin önünde ayı saldırısına uğrayan adam yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.