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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağın sembol şehri Şuşada yeni caminin temelini attı
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da yeni caminin temelini attı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da inşa edilecek yeni caminin temelini attı. Şuşa'da yarı yıkık durumda 3 caminin kaldığını vurgulayan Aliyev, yeni inşa edilecek caminin şehre hakim bir noktada olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağın sembol şehri Şuşada yeni caminin temelini attı
Aliyev, Azerbaycan halkının bayramını da kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da inşa edilecek yeni caminin temelini attı.

"Harıbülbül" müzik festivaline katılmak için Şuşa'ya giden Aliyev, burada yeni inşa edilecek caminin temel atma törenine katıldı.

Aliyev, burada yaptığı konuşmada, daha önce Şuşa'da 17 cami bulunduğunu, bunların çoğunun Ermenilerce yıkıldığını belirtti.

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Şehre hakim bir noktada

Şuşa'da yarı yıkık durumda 3 caminin kaldığını vurgulayan Aliyev, yeni inşa edilecek caminin şehre hakim bir noktada olduğunu kaydetti.

Caminin mimarisinin Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım tarihi dolayısıyla 8 rakamı tarzında olduğunu bildiren Aliyev, "Temel atma için bugünü tesadüfen seçmedik. Yarın İslam alemi Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Azerbaycan halkının bayramını kutluyorum. Bayram öncesinde kadim Şuşa şehrinde yeni caminin temelinin atılması büyük tarihi ve sembolik karaktere sahiptir." dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Karabağ savaşında Azerbaycan'a karşı Rusya yapımı 'İskender M' balistik füzeleri kullandığını açıkladı. Aliyev, müzede sergilenen 'İskender-M' füzelerinin kalıntılarını göstererek, 'Ermeniler Şuşa'ya işte bu füzeyi fırlattı. Bu füzeler Ermeni ordusuna nereden geldi? Bu füzelerin onlarda olmaması gerekirdi. İşte kanıtı burada. Bu, Ermenistan'ın savaş suçunun kanıtı ve biz bir cevap istiyoruz. Bu ölümcül silah Ermenistan'ın eline nasıl geçti?' dedi.


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