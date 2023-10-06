Azerbaycan Din İşleri Komitesi Bakan Yardımcısı Salahlı: 200 yıldan sonra topraklarımızı tamamen temizledik

200 yıldan sonra öz topraklarına kavuştuklarını ifade eden Salahlı

, "Türk dünyasının inşası için başta Sayın Prezidentimiz Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev ve bütün dünya, büyük Türk’ün ve büyük Turan’ın yeniden doğmasını heyecanla bekliyor, bazıları da korkuyor. Azerbaycan bugün galip kaldı. Çünkü, 200 yıldan sonra topraklarımızı tamamen temizledik. Öz yolumuzdan gideceğiz, hiçbir zaman öz hükmümüzden ve öz arazimizden hiç kimseye pay vermeyeceğiz" dedi.