Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov görevinden istifa etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’un görevden alınması yönündeki kararı imzaladı. 2 Nisan 2004 yılı tarihinden itibaren Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Memmedyarov’un azledilme nedeni ise belirtilmedi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yeni bir kararnameyle Ceyhun Bayramov’u Dışişleri Bakanı atadı. Bayramov, karardan önce Azerbaycan Eğitim Bakanı görevini yürütüyordu

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ülkenin Dışişleri Bakanlığı’nı sert dille eleştirmişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, "Dışişleri ne yapıyordu? Neredeydi? 12 Temmuz’daki olaydan sonra hepimiz iş yerindeydik. Başbakan iş yerindeydi, ben sabaha kadar iş yerindeydim. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı, İçişleri Bakanı, Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Güvenlik Konseyi Başkanı iş yerindeydi. Ama Dışişleri Bakanı’nı bulamadım. Yerini Başbakan Ali Asadov’a sordum" ifadelerini kullanmıştı.

Söz alan Başbakan Asadov, Dışişleri Bakanı Mamedyarov’un evden çalıştığını belirterek, "Ben Elmar Mamedyarov’u aradım. Bana söylediğinizi ona aktardım. Nerede olduğunu sordum. Evden çalıştığını söyledi. Saat saat nerede olduğunu netleştirmesini istedim. Tekrar evden çalıştığını söyledi, olayı gündüz saat 3’te duyduğunu söyledi" demişti.

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