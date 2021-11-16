Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik: Görüntüler paylaşıldı

Ermenistan'ın saldırılarına Azerbaycan ordusu top atışlarıyla karşılık verdi: Görüntüler paylaşıldı

Ermenistan, ateşkese rağmen Laçin ve Kelbecer istikametinde provokatif eylemlerini sürdürüyor. Sınırda bazı tepeleri ele geçirebilmek için ani operasyon başlatan Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışı ile saldırması sonucu şu ana kadar 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Azerbaycan ordusu da Ermenistan'ın saldırılarına, karşı operasyon ile karşılık verdi. Sınırdaki gerginlik sürerken Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından, Azerbaycan mevzilerine gerçekleştirilen saldırıların görüntüleri paylaşıldı. Açıklamada, sınırdaki durumun son derece gergin olduğu, Ermenistan tarafından kayıplar verildiği aktarıldı.