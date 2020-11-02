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Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü - Son dakika

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
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Arşiv

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zangilan bölgesinde Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada da, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken bir yandan da Ermenistan Ordusu’nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan’a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü" ifadeleri kullandı.

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Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
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