Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zangilan bölgesinde Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada da, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken bir yandan da Ermenistan Ordusu’nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan’a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü" ifadeleri kullandı.

Kahraman Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken bir yandan da Ermenistan Ordusu’nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan’a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü. REKLAM November 2, 2020

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