Zengilan kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordunun her gün yeni zaferler kazandığını söyledi. Yenilmez Ermenistan ordusunun sahadan kaçtığını söyleyen Aliyev, “Benim cumhurbaşkanı olarak en büyük görevim toprakları kurtarmaktır. Bizim yumruğumuz, bizim birliğimizdir. Ermenistan’a diz çöktürdük. Topraklarımızdan kovuyoruz. Daha da kovacağız. Her gün yeni bir toprağımızda bayrağımız dalgalanıyor. Hani nerede ‘yenilmez’ Ermenistan ordusu? Buralara öyle tahkimatlar kurmuşlar ki... Bunlar oralardan çıkar mı hiç? Gece gündüz yalan söylüyorlar” dedi.

OYNAT 02:19 İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Zengilan ve diğer kentlerin isimlerini açıkladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başta Zengilan şehri olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Azerbaycan ordusu Fuzuli'nin 6, Cebrail'in 7, Hocavend'in 5, Zengilan'ın 6 köyünü Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. Aliyev ayrıca ele geçirilen Veng isimli kente, Çınarlı ismini verdi. 'Adı mübarek olsun' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

YAKLAŞIK 30 YILDIR BEKLİYORUZ

Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni kimsenin tanımadığına vurgu yapan Aliyev, “Şimdi dünyanın sözde suç örgütü tanımasını sağlamaya çalışıyorlar. Akıllarını kaybettiler. Kimsenin yapmayacağını anlamıyorlar. Bunu yapan her ülkenin Azerbaycan için dost ülke sayılamayacağını anlamıyorlar. Sadece dost bir ülke değil, bu ülke ile tüm bağlarımızı keseceğiz. Bugün statükoyu yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar. Statüko yok dedim. Statükoyu yok ettik ve bunu doğru yaptık. Yaklaşık 30 yıldır bekliyoruz” dedi. Aliyev şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı olarak faaliyetimdeki ana amacım, benim asıl görevim Azerbaycan topraklarının geri almak, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasıdır. Bugün yapıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır yapılan görüşmeler sonuç vermedi. İşgal altındaki topraklarda Ermenistan tarafından inşa edilen surlar bize bu toprakları vermeyi düşünmediklerini gösteriyor. Bizi ve uluslararası arabulucuları aldattılar.

OYNAT 00:53 Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyonlarını sürdüren Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait dört S-300 füze sistemini imha ettiğini duyurdu. Bugüne kadar Ermenistan ordusuna ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, bu tankların Ermenistan ordusuna karşı kullanıldığını kaydetti. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

HER GÜN İYİ HABERLER GELİYOR

Sadece zamanı uzattılar. Aynı zamanda işgal altındaki bölgelere yasa dışı bir şekilde yerleşiyorlardı. Her gün iyi haberler geliyor. Her gün bayrağımız yeni bir yerde dalgalanıyor. Ermenistan’a diz çöktürdük. Topraklarımızdan kovuyoruz. 30 yıl boyunca Ermenistan yönetimi tırnak arası uydurma gücüyle övündü. Ermenistan ordusu nerede? Onlar kaçıyorlar.”

REKLAM

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait dört S-300 füze sistemini imha etti. Öte yandan Terter’deki saldırılarda iki sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Zengilan da özgür

Azerbaycan askerleri, işgalden kurtardıkları Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Zengilan kent merkezinin görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, askerlerin Zengilan kentindeki binalardan birinin önüne Azerbaycan bayrağı diktiği görülüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocavend’in Veng köyünün ismini Çınarlı olarak değiştirdiğini kaydetti. Azerbaycan ordusunun Zengilan ilinin topraklarını da kurtarmaya başladığını bildiren Aliyev, kent merkezi ile Havalı, Zerneli, Memmedbeyli, Hekeri, Şerifan ve Muganlı köylerinin artık Azerbaycan’ın kontrolünde olduğunu bildirdi.

DÜNYA Azerbaycan Ermenistan'a ait bir İHA'yı daha düşürdü

GÜNDEM Türk Konseyinden Azerbaycan'a destek: Uluslararası toplumu kınamaya çağırdı