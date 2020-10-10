Azerbaycan hükümeti: Ermenistan ciddi adımlar atmazsa operasyonlar yeniden başlar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.

Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna yönelik provokasyonunun devam ettiğini vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev,“Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısı sürüyor. Moskova’da kabul edilen açıklamanın ardından Ermenistan’ın ordumuza yönelik provokasyonu devam ediyor. Azerbaycan silahlı kuvvetleri başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Onlara gerekli cevabı vermeye devam ediyorlar. Azerbaycan’ın birçok toprağı işgalden kurtuldu. Ermenistan’ı barışa zorlama operasyonunun ilk bölümü bitti” dedi.

DÜNYA Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan, geçici ateşkese uymadı

Ateşkes barış değildir

Dün, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı üzerine Moskova’da bir toplantıya katıldığını hatırlatan Haciyev, "Görünüşe göre Ermeni tarafı hala insani ateşkesi kullanıyor. Azerbaycan ile kimse şartlı konuşamaz. Ateşkes barış değil. Ancak yine de Ermenistan’ın ikiyüzlülüğünü görüyoruz. Halkımız Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla bu yönde çalışmaların sürdüğünü bilmelidir. Evet, ülkemiz üzerinde baskı var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı bu baskılarla karşı karşıyadır” diye konuştu.

OYNAT 01:43 İlham Aliyev'den tarihi rest: Ermenistan diz çökmüştür, topraklarımızı geri alacağız Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan'a mesaj göndererek, 'Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik. Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız. Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Ermenistan ağır darbeler aldı

İnsani ateşkes ilan etmenin önemli olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov,“Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin inisiyatifiyle insani ateşkes sağlandı. Bu oldukça karmaşık ve spesifik bir operasyondur. Beyana göre, bu iş Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sorumluluğundadır. Ancak Ermenistan insani ateşkese uymadı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin askeri başarısının ve haklı konumumuza verdiği uluslararası desteği yeni fırsatlar yarattı ve Azerbaycan’ın diplomatik çabalarını güçlendirdi. Bu, ifadenin 3. ve 4. paragraflarında yansıtılmıştır. Çalmadıkları kapı kalmadı" dedi

REKLAM

Bayramov, "Müzakere sürecinde Ermeni tarafına uluslararası hukuk hakkında konuşma hakları olmadığı bilgisi verildi. Temel ilkelerin bir kısmı işgal güçlerinin topraklarımızdan kademeli olarak çekilmesini içeriyor. Ermenistan ağır darbeler aldı. Savaş alanındaki zaferlerimiz bize diplomatik alanda ek bir avantaj sağlıyor. Bu, ifadenin üçüncü ve dördüncü paragraflarında yansıtılmaktadır. Birinci şart, bu belgede insani ateşkesle birlikte, ateşkes sağlandıktan hemen sonra Ermeni tarafının çatışmanın temel ilkelerini yeniden teyit etme ve temel ilkeler konusunda sağlam görüşmeler yapma taahhüdü vermesidir. Ermeni tarafının son bir yıldır reddettiği ilkeler bunlar. Aynı zamanda, son zamanlarda yeni koşullar ortaya koydu. Bunlardan en rahatsız edici olanı, Azerbaycan’ın artık Ermenistan ile değil, kara bir örgütle sözde ’Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ ile müzakere etmesi koşuluydu. Belgede ayrıca müzakere sürecinin formatının değişmeden kaldığı da belirtildi. Bu, buradaki tarafların Azerbaycan ve Ermenistan olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

OYNAT 09:49 Türkiye’nin Azerbaycan’daki duruşunu tarih asla hafızasından silmeyecek Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve Ermenistan tarafından işgal edilen 7 ayrı bölgeyi kurtarmak için operasyon başlattı. Tüm gücü ve cesareti ile topraklarını geri almak için kararlılıkla mücadelesini sürdüren Azerbaycan'ın duruşunu Azerbaycan Türkü gazeteci yazar Sevil Nuriyeva yenisafak.com'a anlattı. Neden şimdi operasyon başlatıldığı sorusuna cevap veren Nuriyeva; 'Azerbaycan ekonomik olarak güçlendikçe ordusunu güçlendirdi. Silahlarını ve mühimmatını yeni dönemin silah ve mühimmatlarına uydurdu. Azerbaycan ordusunun büyük bir kısmı askeri-kurmayı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yetiştirildi. Türk ekolü asker mantığı yerleşti' dedi. Nuriyeva, topraklarını terörist güçlerin işgalinden kurtarınca o bölgede yaşayan Ermeni halkının garantörünün de yine Azerbaycan olacağını vurguladı.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Son şart

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 4 Ekim’de Ermenistan yönetimine hitap ettiğini ve işgalci güçlerin bölgeden çekilmesi için bir takvim talep ettiğini unutmaması gerektiğini belirten Bayramov,“Son şart, bir takvim vermek ve bize Ermenistan güçlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesi için bir takvim vermektir. Sonra tabi ki ateşkesi yeniden sağlanacak. İnsani ateşkesin süresine dair bilgi yok. Belge bir bilgi belirtmiyor. Operasyon ICRC tarafından yürütülecek. ICRC bu konuda bilgi sağlayabilir" şeklinde konuştu.

REKLAM

Türkiye zaten masada

Türkiye’nin zaten müzakere masasında olduğu söyleyen Hikmet Haciyev,“Türkiye, AGİT Minsk Grubu üyesidir. Türkiye aynı zamanda bölgeye komşudur. Türkiye’nin Minsk Grubu ve diğer formatlar çerçevesinde bu süreçte yer alması beklenmektedir” diye konuştu.

Bakan Bayramov,“Ermenistan ciddi adımlar atmazsa askeri operasyonlara yeniden başlanabilir. Bugün saat 12.00’de ateşkes yapılacaktı ama Ermeni tarafı buna bir kez daha uymadı. Askeri operasyonlar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Ermenistan'ın en çok hedef aldığı yerleşim yerlerinden Terter'de büyük hasar var