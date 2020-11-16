Azerbaycan iyi niyet gösterdi: Kelbecer için 10 gün ek süre

1993 yılında Kelbecer’e yasadışı olarak yerleşen Ermeniler ise çıkarken evleri yakmaya devam ediyor.

Karabağ’daki anlaşma sonrası Ermenistan’ın dün terk etmesi gereken Kelbecer’de insani hassasiyet gözardı edilmedi. Ermenilerin yakıp yıkmasına karşılık Azerbaycan devleti büyük bir insanlık örneği göstererek 10 gün ek süre verdi. Bu kararda iklim ve doğa şartları da etkili oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Erivan yönetiminin Rusya aracılığı ile Kelbecer’den çıkmak için biraz daha süre istediğini, Azerbaycan’ın da insanlık sergileyerek sürenin 25 Kasım’a kadar uzatılmasını kabul ettiğini bildirdi.

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HAVA ŞARTLARI AĞIRLAŞTI

Bölgede hava şartlarının zorlaştığını, o yöndeki tek yol olan Zod-Varnenis yolunun da dar olduğunu hatırlatan Hacıyev, Azerbaycan’ın bunu dikkate alarak Ermenistan’a sivillerin çıkartılması için süre verdiğini kaydetti.

YASA DIŞI YERLEŞTİLER

Hacıyev, Kelbecer’deki Ermeni nüfusunun oraya 1993’te gerçekleştirilen işgalden sonra yasa dışı yerleştirildiğini de hatırlattı. Rusya’nın arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım’da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım’da Kelbecer’i terk etmesi bekleniliyordu.

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Yakıp kaçıyorlar

Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarındaki yerleşimcilerin evlerini yakıp konvoylarla kaçıyor. Uluslararası haber ajanslarının fotoğraflarında Rus barış gücü askerlerinin tarihi Dadivank Manastırı'nın da bulunduğu Kelbecer'de başka noktalarda da gözetim yaptığı görüldü.

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Kelbecer’e illegal olarak yerleşen Ermeniler, evleri, kamu binalarını yakarak bölgeyi terk ediyor.

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