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Dünya Azerbaycan iyi niyet gösterdi Kelbecer için 10 gün ek süre
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Azerbaycan iyi niyet gösterdi: Azerbaycan'da son durum nedir?

Azerbaycan iyi niyet gösterdi: Kelbecer için 10 gün ek süre

Dağlık Karabağ için yapılan anlaşma gereği 15 Kasım’a kadar Kelbecer’i tahliye etmesi gereken Ermenistan ek süre istedi. Azerbaycan da zorlu iklim ve ulaşım şartlarını göz önünde bulundurarak süreyi 25 Kasım’a kadar uzattı. 1993 yılında Kelbecer’e yasadışı olarak yerleşen Ermeniler ise çıkarken evleri yakmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1993 yılında Kelbecer’e yasadışı olarak yerleşen Ermeniler ise çıkarken evleri yakmaya devam ediyor.
1993 yılında Kelbecer’e yasadışı olarak yerleşen Ermeniler ise çıkarken evleri yakmaya devam ediyor.

Karabağ’daki anlaşma sonrası Ermenistan’ın dün terk etmesi gereken Kelbecer’de insani hassasiyet gözardı edilmedi. Ermenilerin yakıp yıkmasına karşılık Azerbaycan devleti büyük bir insanlık örneği göstererek 10 gün ek süre verdi. Bu kararda iklim ve doğa şartları da etkili oldu.

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Erivan yönetiminin Rusya aracılığı ile Kelbecer’den çıkmak için biraz daha süre istediğini, Azerbaycan’ın da insanlık sergileyerek sürenin 25 Kasım’a kadar uzatılmasını kabul ettiğini bildirdi.

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HAVA ŞARTLARI AĞIRLAŞTI

Bölgede hava şartlarının zorlaştığını, o yöndeki tek yol olan Zod-Varnenis yolunun da dar olduğunu hatırlatan Hacıyev, Azerbaycan’ın bunu dikkate alarak Ermenistan’a sivillerin çıkartılması için süre verdiğini kaydetti.

YASA DIŞI YERLEŞTİLER

  • Hacıyev, Kelbecer’deki Ermeni nüfusunun oraya 1993’te gerçekleştirilen işgalden sonra yasa dışı yerleştirildiğini de hatırlattı. Rusya’nın arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım’da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım’da Kelbecer’i terk etmesi bekleniliyordu.

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Yakıp kaçıyorlar

Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarındaki yerleşimcilerin evlerini yakıp konvoylarla kaçıyor. Uluslararası haber ajanslarının fotoğraflarında Rus barış gücü askerlerinin tarihi Dadivank Manastırı'nın da bulunduğu Kelbecer'de başka noktalarda da gözetim yaptığı görüldü.

Kelbecer’e illegal olarak yerleşen Ermeniler, evleri, kamu binalarını yakarak bölgeyi terk ediyor.

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GECE SAATLERİNDE KAÇIŞ

  • Kelbecer'den ayrılanların bindikleri otomobil ve kamyonların gece saatlerinde dağlık alanda oluşturduğu trafik kameralara yansıdı. Kelbecer ve şehre bağlı 128 köyde yaşayan onbinlerce Azerbaycanlı, 27 yıl önce işgalci Ermenistan birliklerinden kaçmak zorunda kalmıştı. Dün ise 10 Kasım'da imzalanan tarihi anlaşmayla Ermenistan diz çöktü, Kelbecer'in dün gün sonuna kadar tamamen terk edilmesi gerekiyordu. Böylece, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan anlaşmanın ilk büyük adımı dün, yani 15 Kasım Pazar sonunda gerçekleşmiş olacaktı ancak Azerbaycan 10 günlük ek süre verdi.
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