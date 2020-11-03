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Dünya Ermenistan ordusu kan kaybediyor İki mühimmat dolu kamyon nokta atışı ile imha edildi
ASYA

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor: İki mühimmat dolu kamyon imha edildi

Ermenistan ordusu kan kaybediyor: İki mühimmat dolu kamyon nokta atışı ile imha edildi

Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam eden çatışmalar kapsamında Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Ermenistan güçleri cephenin belli bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kalırken, Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat dolu kamyon da nokta atışı ile imha edildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait “KUB” uçaksavar füze sistemini imha etti. Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Terter'in Çardaklı köyünde yerel saatle 18.00'de işgalci Ermenistan'a ait “KUB” uçaksavar füze sisteminin imha edildiği belirtildi. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

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