Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor: İki mühimmat dolu kamyon imha edildi Ermenistan ordusu kan kaybediyor: İki mühimmat dolu kamyon nokta atışı ile imha edildi Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam eden çatışmalar kapsamında Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Ermenistan güçleri cephenin belli bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kalırken, Ermenistan ordusuna ait iki mühimmat dolu kamyon da nokta atışı ile imha edildi.

Haber Merkezi 03 Kasım 2020, 07:21 Son Güncelleme: 03 Kasım 2020, 07:28 AA