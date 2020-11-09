Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun araç ve mevzilerini kamikaze İHA'larla vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Laçın-Şuşa yolu üzerindeki Zarıslı köyü yakınlarında bir grup Ermenistan askerinin kuşatıldığı belirtildi.
Kuşatmayı yarmak amacıyla Azerbaycan askerlerine saldırı girişiminde bulunan Ermenistan askerlerine ait bir tank ve bir zırhlı piyade aracının kamikaze İHA'larla imha edildiği kaydedildi.
- Azerbaycan ordusu, Hocalı-Şuşa yolu ile Hankendi yönünde personel ve D-30 obüsü taşıyan Ermenistan'a ait kamyonu da kamikaze İHA ile imha etti.
Hocavend istikametinde de Ermenistan ordusunun mevzi ve sığınakları topçu atışıyla vuruldu.
Bakanlık, operasyonların görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.