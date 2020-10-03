Azerbaycan ordusu Karabağ'da 7 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bir son dakika daha: 7 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı
Kritik noktalardan biri olan Magadiz'in Ermeni işgalinden kurtarılışının müjdesini veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ilerleyen saatlerde yaptığı yeni bir duyuru ile bugün 7 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, açıklamasında, "Bugün Azerbaycan ordusu, Tatar ilçesinin Talış köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şaybey ve Gujag köylerini, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü kurtarmıştır." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da 7 köyü Ermeni işgalinden kurtardığını duyurdu.
7 KÖY ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILDI
Azerbaycan’ın Ermenistan saldırılarının ardından başlattığı karşı harekat kapsamında Dağlık Karabağ’da ilerleyişi sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da Ermeni işgali altındaki 7 köyü kurtardığını açıkladı.
Aliyev, “Bugün, Azerbaycan ordusu Terter ilçesine bağlı Talış köyü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Gugaj köyleri, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü işgalden kurtardı” ifadelerini kullandı.