Azerbaycan ordusu Karabağ'da 7 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bir son dakika daha: 7 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı Kritik noktalardan biri olan Magadiz'in Ermeni işgalinden kurtarılışının müjdesini veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ilerleyen saatlerde yaptığı yeni bir duyuru ile bugün 7 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, açıklamasında, "Bugün Azerbaycan ordusu, Tatar ilçesinin Talış köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şaybey ve Gujag köylerini, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü kurtarmıştır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 03 Ekim 2020, 21:53 Son Güncelleme: 03 Ekim 2020, 22:00 DHA