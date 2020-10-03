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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyevden bir son dakika daha 7 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı
ASYA

Azerbaycan ordusu Karabağ'da 7 köyü daha Ermeni işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bir son dakika daha: 7 köy Ermeni işgalinden kurtarıldı

Kritik noktalardan biri olan Magadiz'in Ermeni işgalinden kurtarılışının müjdesini veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ilerleyen saatlerde yaptığı yeni bir duyuru ile bugün 7 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, açıklamasında, "Bugün Azerbaycan ordusu, Tatar ilçesinin Talış köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şaybey ve Gujag köylerini, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü kurtarmıştır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da 7 köyü Ermeni işgalinden kurtardığını duyurdu.

Stratejik tepeler alındı
DÜNYA
Stratejik tepeler alındı

7 KÖY ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILDI

Azerbaycan’ın Ermenistan saldırılarının ardından başlattığı karşı harekat kapsamında Dağlık Karabağ’da ilerleyişi sürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da Ermeni işgali altındaki 7 köyü kurtardığını açıkladı.

Magadiz’e Azerbaycan Bayrağı dikildi: Aliyev Magadiz'in adını değiştirerek yeni adını duyurdu
DÜNYA
Magadiz’e Azerbaycan Bayrağı dikildi: Aliyev Magadiz'in adını değiştirerek yeni adını duyurdu
  • Aliyev, “Bugün, Azerbaycan ordusu Terter ilçesine bağlı Talış köyü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Gugaj köyleri, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü işgalden kurtardı” ifadelerini kullandı.

DHA

Magazdiz'de Azerbaycan bayrağı dalgalandı
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Magazdiz'de Azerbaycan bayrağı dalgalandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı son dakika açıklamasında 'Magadiz, Ermeni işgalinden kurtarıldı. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır' dedi. Açıklamanın ardından Magadiz'de dalgalandırılan Azerbaycan bayrağının görüntüleri yayınlandı.

Bakü'de bazı kamu binalarına Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan bayrakları asıldı
OYNAT 00:32
Bakü'de bazı kamu binalarına Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan bayrakları asıldı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bazı kamu binalarına Türkiye Azerbaycan ve Pakistan bayrakları asıldı.

Azerbaycan SİHA'sı ağaçların arasına saklanan Ermenistan tankını böyle imha etti
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Azerbaycan SİHA'sı ağaçların arasına saklanan Ermenistan tankını böyle imha etti
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan ordusuna karşı yürüttüğü operasyon devam ederken, ağaçların arasına gizlenmiş Ermenistan Ordusu'na ait bir tank böyle imha edildi.

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