Azerbaycan ordusunun dev tatbikatı Türk SİHA’larının katılımıyla sürüyor

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında ağır darbe alan Ermenistan'ın 7 bin 500 kişiyle askeri tatbikat yapma kararının ardından, Azerbaycan ordusu, 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ve Türkiye'den alınan İHA'lar ile dün taktiksel tatbikatlara başlamıştı.

Geniş kapsamlı tatbikatlar, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) katılımıyla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 10 bin asker, yaklaşık 100 tank ve askeri araç, 200 roket ve top sistemi, 30 askeri havacılık aracı ve SİHA’ların yer aldığı tatbikatta, terörle mücadele kapsamında eğitimler verildiği belirtildi.

FOTOĞRAF 4 Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı hezimetin ardından 7 bin 500 asker ile tatbikat kararının ardından Azerbaycan ordusu 18 Mart'a kadar sürecek olan taktiksel tatbikatlara başladı. Azerbaycan ordusu, 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye’den alınan İHA’lar tatbikat düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan ordusunun birlikleri harekat-taktik planına göre yoğunlaşma alanlarını işgal etti ve birlikler 2021 yılı savaşa hazırlık eğitimi icra edildi.” denildi. Azerbaycan’dan dev askeri tatbikat Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında ağır darbe alan Ermenistan'ın 7 bin 500 kişiyle askeri tatbikat yapma kararının ardından, Azerbaycan ordusu, 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye'den alınan İHA'lar ile taktiksel tatbikatlara başladı. BiP'te paylaş

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Tatbikatta, kontrollerin ardından havalanan Bayraktar TB2 SİHA’lar, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti. O anlara dair görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından servis edildi.

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