Dünya Azerbaycan Savunma Bakanlığı Azerbaycan ordusu sivil altyapıyı hedef almıyor
ASYA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusu sivil altyapıyı hedef almıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün alınan ateşkes kararına rağmen Ermenistan ordusunun Kelbecer’deki Azerbaycan ordusuna ait mevzileri top atışına tutmaya devam ettiğini açıkladı. Bakanlık, Ermeni basınında yer alan haberlerin asılsız olduğunu da belirterek, "Azerbaycan ordusu sivil altyapıyı hedef almıyor" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusu sivil altyapıyı hedef almıyor
Arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Zeylik, Yellice ve Yukarı Ayrım yerleşim birimleri istikametindeki mevzilerinin, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Basarkeçer ilinin Yukarı Şorca, Aşağı Şorca ve Zerkent yerleşim birimleri istikametindeki mevzilerinden D-30 ve D-20 toplarıyla ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan Ermenistan mevzilerini Bayraktar TB2 SİHA’ları ile vurdu
DÜNYA
Azerbaycan Ermenistan mevzilerini Bayraktar TB2 SİHA’ları ile vurdu

Uluslararası toplumun çağrılarına ve dün yerel saatle 09.00’da varılan ateşkes kararına rağmen Ermeni silahlı kuvvetlerinin sınır bölgelerinde top ve diğer ağır silahlarla saldırı ve provokasyonlara devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Durumun tırmanmasındaki tüm sorumluluğun Ermenistan’ın askeri ve siyasi yönetimine ait olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. Azerbaycan ordusu, sadece meşru askeri atış noktalarına karşı yerel tedbirler almaktadır. Ermeni tarafı provokatif eylemlerden kaçınmalı ve ateşkes kararına uymalıdır" denildi.

Ermenistan barışı bozdu bozguna uğradı: 100 askeri öldürüldü
DÜNYA
Ermenistan barışı bozdu bozguna uğradı: 100 askeri öldürüldü

"Azerbaycan ordusunun sivillere ateş açtığı iddiaları asılsızdır"


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan basınında, Azerbaycan ordusunun sivilleri hedef aldığı iddialarının asılsız olduğu belirtilirken, "Bu, karşı tarafın provokasyon amaçlı dezenformasyonudur. Azerbaycan ordusunun sivil altyapıyı hedef almadığını bir kez daha belirtiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bayraktar TB2'ler görev başında: Ermenistan'a ait askeri mevziler böyle vuruldu
OYNAT 00:59
Bayraktar TB2'ler görev başında: Ermenistan'a ait askeri mevziler böyle vuruldu
Ermenistan saldırısı sonrası Azerbaycan, Bayraktar TB2 SİHA'larla Ermenistan'a ait askeri mevzileri vurmaya başladı. Azerbaycan Ordusu'na ait Bayraktar TB2'ler Ermenistan Ordusu'na büyük zaiyatlar verdirdi.

Bayraktar TB2 SİHA’larla S-300’ün imha edildiği anlar
OYNAT 00:58
Bayraktar TB2 SİHA’larla S-300’ün imha edildiği anlar
Azerbaycan ordusunun, Bayraktar TB2 SİHA'larla, Ermenistan'a ait S-300 Hava Savunma Sistemi'ni imha ettiği anların görüntüsü paylaşıldı. SİHA'larla vurulan noktalar arasında, Ermenistan'ın Batının desteğini almak için söylediği yalanın aksine sivil hedefler yok. Vurulan noktalar arasında saldıran Ermeni askerlerin mevzileri yer alıyor.


Kraliçenin tabutundadikkat çeken ayrıntı

​30 yıl önce hazırlandı: Nedeni kraliyet tarihine dayanıyor.
Eskişehirde heyecanlandıran keşif

Eskişehir'de heyecanlandıran keşif

Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede bulundu.
Enflasyonu düşürmek temel önceliğimiz

Türkiye'nin 2023-2025 yatırım programı belli oldu: Fiyat istikrarı ve tasarruf vurgusu

​Sürgündeki belediye başkanı açıkladı

Ayakta bile yürünmüyor jeneratör de bulunuyor.

​Yanından hiç ayrılmıyor: Tüm dünyada merak uyandırdı.

Bakan Kurum tarihi projedeki rakamları açıkladı.

​Her gün binlerce kişi yanından geçiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.