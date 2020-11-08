Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan Şuşayı ele geçirince Ermenistanda Ulusal Güvenlik Servisi başkanvekili görevden alındı
ASYA

Azerbaycan Şuşa'yı ele geçirince Ermenistan'da Ulusal Güvenlik Servisi başkanvekili görevden alındı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilmesinin üzerine Ulusal Güvenlik Servisi başkanvekili Mikail Ambartsumyan'ı görevden aldı. Sarkisyan, söz konusu göreve Başkan Yardımcısı Armen Abazyan'ı yeni başkan olarak atadı.

Haber Merkezi Diğer
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan.

Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilmesinin ardından Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Ulusal Güvenlik Servisi Başkanvekili Mikail Ambartsumyan'ı görevden aldı ve Başkan Yardımcısı Armen Abazyan'ı yeni başkan olarak atadı.

Sputnik'te yer alan habere göre Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'den bu yana devam eden çatışmalarda bugün Azerbaycan ordusunun Şuşa kentini ele geçirmesiyle bölgedeki dengelerde ciddi bir değişiklik yaşanırken Ambartsumyan, bir aydır yürüttüğü görevden alındı.

  • Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Başbakan Nikol Paşinyan'ın önerisi üzerine Ermenistan Anayasası'na ve Ulusal Güvenlik Servisi Kurumları Kanunu'na uygun olarak Armen Abazyan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanlığına atanmıştır" denildi.

Ambartsumyan, 8 Ekim'de Ulusal Güvenlik Servisi başkanvekili olarak atanmıştı. Abazyan ise daha önce başkan yardımcısı görevini yürütüyordu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Hocalı'nın intikamını savaş anında aldık
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Hocalı'nın intikamını savaş anında aldık
Abone Ol Google News
37 milyon liraya ulaştı

37 milyon liraya ulaştı

Deprem bölgesine gönderilen nakdi yardım miktarı açıklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Galatasaray deplasmanda Sivasspor'un konuğu oluyor.
Bidenınbaşkanlık yolu

Biden'ın
başkanlık yolu

​Biden ilk kez 32 yıl önce başkan adayı olmuştu.
O anları unutamadım

O anları unutamadım

​Enkazın başından ayrılmadı, 17 kişiyi tek tek teşhis etti.
Sabrettiler ve<br>zafere ulaştılar

Sabrettiler ve
zafere ulaştılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa zaferi mesajı.
Milyonların gözü<br>bu haberde

Milyonların gözü
bu haberde

​Meclis vergi ve yapılandırma ile istihdam için mesai yapacak.

Hocalı şehitlerinin intikamı alındı

Hocalı şehitlerinin intikamı alındı

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında müjdeledi.
Görüntüsüyle merak uyandırıyordu

Görüntüsüyle merak uyandırıyordu

​8,6 şiddetindeki depreme dayanabilecek şekilde güçlendirildi.

MSB görüntüleri paylaştı

MSB görüntüleri paylaştı

'Milli Anadolu Ankası-2020 Tatbikatı' nefes kesti.
Müjdeli haber geldi

Müjdeli haber geldi

Kritik öneme sahip Şuşa kenti işgalden kurtarıldı.
Daha bitmedi!

Daha bitmedi!

​Trump destekçileri seçim sonuçlarını protesto etti.
Yeni salgın olabilir

Yeni salgın olabilir

İstanbul için korkutan açıklama: Su seviyesi azalıyor.
Evlerini<br>terk etmiyorlar

Evlerini
terk etmiyorlar

​Terter sakinleri, ağır füze saldırılarına rağmen evlerindeler.
İstanbul'da<br>ilginç görüntü

İstanbul'da
ilginç görüntü

​Kaldırımı pazar yerine çevirdiler, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
Misafirliğe gitti dehşeti yaşadı

Misafirliğe gitti dehşeti yaşadı

​Köpek yaşlı adamın önce yüzünü, sonra da vücudunu parçaladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.