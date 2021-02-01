Dünya Azerbaycan Türkiye anlaştı Sadece kimlik belgesi yeterli
ASYA

Azerbaycan Türkiye anlaştı: Sadece kimlik belgesi yeterli

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Türkiye arasında "Ortak Medya Platformu" oluşturulmasını öngören ve iki ülke arasında kimlik belgeleri ile seyahate olanak sağlayan anlaşmalara onay verdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Meclisin Genel Kurul toplantısında, "Azerbaycan ile Türkiye Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" görüşüldü.

  • Azerbaycan ile Türkiye medyalarının eş güdüm halinde hareket etmesi noktasında etkin faaliyet gösterecek "Ortak Medya Platformu"nun oluşturulmasını öngören mutabakat zaptı, milletvekillerince onaylandı.

Milletvekilleri, "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020'de Bakü'de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma'ya Getirilen Değişikliklere Dair Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokol"ü de müzakere ederek onayladı.

Bu protokolün yürürlüğe girmesiyle Azerbaycan ile Türkiye arasındaki seyahatler sadece kimlik belgesi ile gerçekleştirilebilecek.

Türkiye ve Azerbaycan'dan medya alanında önemli anlaşma
GÜNDEM
Türkiye ve Azerbaycan'dan medya alanında önemli anlaşma

'Bir millet iki devlet' ilkesine uygun çok önemli bir belge

Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, Dağlık Karabağ'daki 44 günlük savaşta Azerbaycan gerçeklerini dünyaya aktif şekilde ileten Türk basın kuruluşlarına teşekkür etti.

  • Paşayeva, "Ortak Medya Platformu"nun oluşturulmasına ilişkin mutabakat zaptının merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" ilkesine uygun çok önemli bir belge olduğunu vurguladı.

Ortak hedeflere daha çabuk varmak adına önemli bir anlaşmayı onayladıklarının altını çizen Paşayeva, uluslararası arenada karşılaşılan dezenformasyonla ortak mücadele edilmesi ve dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gibi konuların önem arz ettiğini söyledi.

Her iki anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık 2020'deki Bakü ziyareti kapsamında imzalanmıştı.

"Türkiye’siz olmaz"
GÜNDEM
"Türkiye’siz olmaz"

Azerbaycan-Türkiye stratejik ortaklığı Doğu Akdeniz’de
HAYAT
Azerbaycan-Türkiye stratejik ortaklığı Doğu Akdeniz’de

Bloomberg: Dağlık Karabağ anlaşması Türkiye için stratejik zafer
DÜNYA
Bloomberg: Dağlık Karabağ anlaşması Türkiye için stratejik zafer
Abone Ol Google News
İçeriden hu hu diye sesler geliyor

'İçeriden hu hu diye sesler geliyor'

Çobanın gizemli keşfi korkuttu.
Aşı savaşları mı başlıyor?

Aşı alabilmek için araya başka ülkeleri devreye sokan devletler var.
Bülent Emrah Parlaktan solcuları ikiye bölen tweet: LGBTye karşı çıkan solcu olamaz

İzmirliler<br>sokağa döküldü

İzmirliler
sokağa döküldü

​Arka arkaya yaşanan depremler vatandaşı tedirgin etti.

Sürat tekneleri çürüyor

Sürat tekneleri çürüyor

Her biri sınırı geçmeye çalışırken yakalanmıştı...

​"AK Parti geleneğin olduğu gibi geleceğin partisidir".

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.