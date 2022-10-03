Dünya Azerbaycan ve Ermenistan arasında kritik görüşme
AVRUPA

Azerbaycan ve Ermenistan arasında kritik görüşme

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları, Cenevre'de bir araya geldi. Bakü yönetimi, Ermenistan'a "Azerbaycan topraklarından tamamen çekilin" çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ve Ermenistan arasında kritik görüşme
Cenevre

Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları, Cenevre'de gelecekteki muhtemel bir barış anlaşması için görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

Brüksel'de Bakü-Erivan görüşmesi

Bakü'den yapılan açıklamaya göre, görüşme, “barış anlaşması metnini hazırlamaya” başlamak üzere gerçekleştirildi.

Görüşmelerin, 31 Ağustos'ta Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuk yaptığı görüşmenin ardından geldiği belirtildi.

Azerbaycan: Topraklarımızdan çekilin

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermeni silahlı birliklerinin Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmesi, ulaşım ve iletişim hatlarının açılması çağrısı yapıldı.

Al Jazeera'nin aktardığına göre, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise "Taraflar, Dağlık Karabağ Ermenilerinin hak ve güvenlik garantilerini sağlayan barış anlaşması konusunda fikir alışverişinde bulundu." dedi.

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