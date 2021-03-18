Dünya Azerbaycanda af ilan edildi Yüzlerce mahkum serbest kaldı
ASYA

Azerbaycan'da af ilan edildi: Yüzlerce mahkum serbest kaldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaklaşan Nevruz Bayramı öncesi 475 mahkumun cezasının kaldırılmasına, 98 mahkumun ise cezasının yarıya indirilmesine yönelik kararnameye imza attı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, yayımladığı genelgede, bazı mahkumların ve ailelerinin, baş kamu denetçisinin ve insan hakları örgütlerinin kendisine yaptığı başvuruları değerlendirdiğini belirtti.

"Hal ve davranışları göz önünde bulunduruldu"

Aliyev, mahkumların kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumluk süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak anayasanın ilgili maddeleri uyarınca af kararını imzaladığını kaydetti.

475 mahkum serbest, 98 mahkumun cezası yarıya indirildi

Kararname ile 475 mahkumun kalan cezası kaldırıldı, 98 mahkumun ceza süresi yarıya indirilirdi, ömür boyu hapis cezası alan 3 mahkumun infaz süresi 25 yıla düşürüldü.

Ayrıca kararname kapsamında şartlı tahliye edilen 2 kişinin denetimli serbestliğinin ve 3 kişinin de ertelenen cezasının sonlandırılmasına karar verildi.

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