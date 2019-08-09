Dünya Azerbaycanda düşen savaş uçağının bazı parçaları bulundu
ASYA

Azerbaycan'da düşen savaş uçağının bazı parçaları bulundu

Azerbaycan'da düşen savaş uçağının bazı parçaları bulundu

Hazar Denizi'ne düşen MİG-29 savaş uçağının bazı parçalarına ulaşıldı. Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi, düşen savaş uçağının enkazına ve pilotu bulma çalışmalarına destek amacıyla İstanbul'dan Bakü'ye gelmişti. Uçağın ana parçasının denizin dibinden çıkartılması için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları başladı.
Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları başladı.

Azerbaycan'da eğitim uçuşu sırasında Hazar Denizi'ne düşen MiG-29 savaş uçağının bazı parçalarına ulaşıldı.

  • Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü bölgenin belirlendiği, aramada yer alan Türk uzmanların da katılımıyla uçağın bazı parçalarının çıkartıldığı bildirildi.

Açıklamada, uçağın ana parçasının denizin dibinden çıkartılması için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı MiG-29 savaş uçağı, 24 Temmuz akşam saatlerinde eğitim uçuşu sırasında Hazar Denizi'ne düşmüştü.

Uçağın enkazına ve pilotu bulma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Bakü'ye gelmişti.

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