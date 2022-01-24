Dünya Azerbaycanda işgalden kurtarılan Ağdam ve Şuşaya otobüs seferleri başladı
ASYA

Azerbaycan’da işgalden kurtarılan Ağdam ve Şuşa’ya otobüs seferleri başladı

Azerbaycan’da Ermenistan işgalinden kurtarılan Ağdam ve Şuşa şehirlerine düzenli otobüs seferleri başladı. İlk otobüsler başkent Bakü’den yola çıkarken, bugünden itibaren Bakü-Şuşa, Bakü-Ağdam, Ahmedbeyli-Şuşa, Füzuli Uluslararası Havalimanı-Şuşa ve Berde-Ağdam bölgelerinden düzenli olarak seferler düzenlenecek.

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Haber Merkezi İHA
Azerbaycan’da işgalden kurtarılan Ağdam ve Şuşa’ya otobüs seferleri başladı
Azerbaycan’da işgalden kurtarılan Ağdam ve Şuşa’ya otobüs seferleri başladı.

Otobüs seferlerinin Ahmedbeyli-Şuşa istikametinde haftada 4 kez, diğer istikametlerde ise 2 kez yapılacağı öğrenildi. Füzuli Uluslararası Havalimanı-Şuşa arasındaki otobüs seferleri ise uçak seferleri ile eşzamanlı olarak düzenlenecek.

Özel eğitimli şoförler görev alıyor

Şu anki aşamada mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesi nedeniyle Azerbaycan halkı, Karabağ’a sadece özel eğitimli şoför ve gözetmenler eşliğinde otobüsler ile seyahat edebilecek. Karabağ’ın Ağdam ve Şuşa kentlerine giden kişiler mevcut durumu kendi gözleriyle görebilecek. Ziyaretçiler güvenlik önlemleri nedeniyle gittikleri gün geri dönecek.

Güvenlik ve yoğun talep nedeniyle ilk aşamada işgalden kurtarılan Ağdam ve Şuşa kentlerine gitmek isteyen kişiler, her kente yılda bir defa olmak şartıyla seyahat edebilecek. Yakın bir zamanda yabancı uyruklu kişilerin de otobüs seferlerinden yararlanabileceği öngörülüyor.

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