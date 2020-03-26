Dünya Azerbaycanda koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 3e yükseldi
KORONAVİRÜS

Azerbaycan'da koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 3'e yükseldi - Azaerbaycan'da koronavirüste son durum

Azerbaycan'da koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 3'e yükseldi

Azerbaycan’da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 3’e, vaka sayısı ise 122’ye yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle ülkelerdeki ölü ve vaka sayıları artıyor. Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı koronavirüsle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 3’e ulaştığı bildirildi. Hayatını kaybeden 59 yaşındaki hastanın Türkiye’den döndüğü belirtildi.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 471 bini geçti
DÜNYA
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 471 bini geçti


Ülke genelinde 29 kişide daha koronavirüse rastlanmasıyla toplam vaka sayısının ise 122’ye yükseldiği aktarıldı. Tedavi altına alınan hastalardan 5’inin durumunun kritik olduğu bildirildi. Yetkililer ayrıca, 5 kişinin de iyileşerek taburcu olduğunu ifade etti. Ülke genelinde taburcu olanların sayısının 15’e yükseldiği kaydedildi.


Öte yandan Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi ise karantinada tutuluyor.

Abone Ol Google News
Cezasız kalmadı

Cezasız kalmadı

​Yaşlı adamı bağırarak azarlayan polis Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Türkiye farkı

Türkiye farkı

Ülkelerinin sahip çıkmadığı 3 turist grubu yurtlara yönlendirildi.
İspanya İtalya oluyor!

İspanya 'İtalya' oluyor!

Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor.
Taksitler ertelendi

Taksitler ertelendi

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müjdeyi verdi.
Bahar dönemi 'evde' bitecek!

Bahar dönemi 'evde' bitecek!

​YÖK Başkanı alınan kararları açıkladı.
'Salgının önüne <br>geçemezsek...'

'Salgının önüne
geçemezsek...'

Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi.
İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

​Malatya BB Başkanı Selahattin Gürkan dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları hakkında konuştu.
Bu nasıl bir balık aşkı

Bu nasıl bir balık aşkı

​Bariyerlerin arkasında oltasıyla avlanırken yakalandı.

İtalya örneği korkutuyor

İtalya örneği korkutuyor

​Koronavirüsün görüldüğü iller açıklanabilir.
Tam 206 gün oldu

Tam 206 gün oldu

​Evlat nöbetinde ailelerin koronavirüse karşı en dikkat ettikleri kural.
Almanya'da Türkler sahaya iniyor

Almanya'da Türkler sahaya iniyor

​Merkel'e 'Birlikte güçlüyüz' yazılı mektup gönderildi.
Fahiş fiyat<br>artışına rekor ceza

Fahiş fiyat
artışına rekor ceza

​189 firmaya 9 milyon lira ceza kesildi.
Yarım<br>ücret ödenmeli

Yarım
ücret ödenmeli

Ücretsiz izne çıkarılanları sevindirecek detay.
Farkını ortaya koydu

Farkını ortaya koydu

Yıldızlar, koronavirüsle mücadele için bağış yaptı.
Kritik tarihi açıkladı

Kritik tarihi açıkladı

​Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirlere riayet edilirse...
Terörist sayılacaklar

Terörist sayılacaklar

​Kasten virüs yayanlar terörle mücadele kapsamında yargılanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.