Azerbaycan'da mayın patlaması: Bir sivil yaşamını yitirdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycanlı bir gazetecinin "Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali ve 1 milyon Azerbaycanlının yerinden edilmesinin ardından AB'nin 30 yıl boyunca neden sessiz kaldığı, Ermenistan adına konuşarak tarafsız bir arabulucu olup olamayacakları" sorusuna karşılık, AB'nin tarafsız bir arabulucu olduğunu iddia etti.