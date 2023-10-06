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Dünya

Azerbaycan'da mayın patlaması: Bir sivil yaşamını yitirdi

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Terter ilinde mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

17:19 . 6/10/2023 vendredi
AA
Arşiv

Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Terter'in Çaylı köyü kırsalında Yaguar Hadıyev'in antipersonel mayınının patlaması nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Terter'in Çaylı köyü, 2. Karabağ Savaşı öncesinde temas hattında bulunuyordu. Bir kısmı Ermenistan ordusunun kontrolündeki köy, 9 Ekim 2020'de işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı arazilerde Ermeni güçlerce döşenmiş yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.

2. Karabağ Savaşı'nın sona erdiği günden bugüne kadar 64 Azerbaycanlı, mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi, 266 kişi yaralandı.



#Azerbaycan
#Ermenistan
#Mayın
#Patlama
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