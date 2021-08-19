Azerbaycan’da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gebele iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki dağlık arazide bulunan bir ormanda yangın çıktığı ve yangını söndürmeye yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Açıklamada, zorlu arazide rüzgarın da etkisi ile yangına müdahalenin zorlaştığı ve müdahale çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği ifade edildi. Yangına, Bakanlığa bağlı 2 helikopter, çok sayıda itfaiye ekibi, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri ile bölge sakinlerinin müdahale ettiği aktarıldı.

GÜNDEM Azerbaycanlı askerler Buldan'daki yangını söndürüp Sarayköy'e geçti

GÜNDEM Azerbaycan'dan yangınlarla mücadele için ek ekip

GÜNDEM Bakan Pakdemirli'den Azerbaycanlı yangın söndürme ekibine teşekkür: Tek millet olduğumuzu ispat ettiler

GÜNDEM Uğurlar olsun Gardaş: Azeri 'alev savaşçıları' yurttan ayrıldı

FOTOĞRAF 11 On sekiz gün boyunca Muğla’da konakladıkları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan kardeş ülke Azerbaycanlı personel, bugün Muğla’dan ayrıldı. Konvoy halinde Denizli istikametine hareket eden kardeş ülke Azerbaycan’ın alev savaşçılarından sabah saat 04.00’te 215 kişi 52 araçlarla yola çıktı. Saat 06.30’da 174 kişi uçakla Dalaman Havalimanından, saat 12.00’de 169 personel 45 araçlarla, akşam saatlerinde de 174 Azerbaycan personeli uçakla Dalaman Havalimanından çıkış yapacak. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “18 gün önce ilimize orman yangınları için gelen Azeri kardeşlerimizin görevleri bitti. 732 askerimizi Milli Piyango yurtlarında 18 gün boyunca ağırladık. Sahada çok büyük kahramanlıklar gösterdiler. Zor günlerde tek millet, iki devlet anlayışı ile yardımlaşmamız ve dayanışmamız gerçekten takdire şayan oldu. Kendilerinin gerek yangın alanlarında gösterdikleri önemli hizmetler, gerekse dinlenme alanlarında gönül bağı ile onları uğurlarken büyük bir mutluluk, aynı zamanda da burukluk içerisindeyiz. Kendilerine çok alışmıştık. Yolları açık olsun. Allah yollarını açık eylesin, belasız, kazasın memleketlerine ulaşmalarını diliyorum. Kendilerine minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi. Muğla’daki yangınlarda Türk itfaiyeci kardeşleri ile yan yana olduklarını belirten Azerbaycanlı komutanlar, “Biz burada yangınlara müdahale ettik. Türk itfaiyeci kardeşlerimiz ile birlikte bu yangınları defettik. Türk kardeşlerimizin yanında olduk. İyi günde dostlar, arkadaşlar çok olur. Lakin kötü günde dostlar bilinir, kardeşler bilinir. Çok mutluyuz ki biz kötü günde birlikte olduk ve asıl kardeşleriz. Biz aynı kandan ibaretiz. Yaşasın Türk, Allah Türk’ü korusun. İnşallah yangın olmaz, iyi günlerde, düğünlerde geliriz inşallah” dedi. Muğla’dan ayrılan Azerbaycan ekiplerini vatandaşlar yollarda Türk ve Azerbaycan bayrakları ile uğurlarken, ekiplere çiçek de verdi. Görev tamam: Gardaş 'alev savaşçıları' Azerbaycan'a alkış ve dualarla uğurlandı Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan ve Muğla'nın Seydikemer, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe, Yatağan, Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden orman yangınlarını söndürmek için Azerbaycan'dan gelen 732 personel görevlerini tamamlayarak, Muğla'dan Azerbaycan'a uğurlandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:41 Marmaris'te alevlerle boğuşan Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı hassasiyeti Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını için Azerbaycan'dan gelen itfaiyecilerin Türk bayrağına olan saygı ve duyarlılıkları takdir gördü. Azerbaycan itfaiyesine komuta edenlerden Kamil Dünyamaliyev, 'Türkiye bizim kardeşimiz. Azerbaycan ile Türkiye her zaman kardeş olacaktır. Son günümüze kadar Türkiye'nin yanındayız. Marmaris'te orman yangını söndürmek için geldik. Ev yanıyordu, evin içine girdim baktım kimse yoktu. Türk bayrağını gördüm ve onu aldım. Bayrak bizim için çok önemli.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



