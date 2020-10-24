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Dünya Azerbaycanda şehit asker ve sivillerin kredi borçlarının silinmesi kararlaştırıldı
ASYA

Azerbaycan'da şehit asker ve sivillerin kredi borçlarının silinmesi kararlaştırıldı

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda şehit düşen askerlerin ve Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin kredi borçlarının silineceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Azerbaycan Bankalar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm bankaların aldığı ortak karar gereği operasyonlarda şehit olan askerlerin kredi borçları faizleriyle birlikte silinecek. Karara göre, operasyonlarda yaralanan askerlerin kredi borçlarına 27 Eylül'den itibaren faiz hesaplanmayacak.

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Şehidin yıllık maaşı tutarında ödeme yapılacak

Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin de kredi borçlarının faizleriyle birlikte silineceğinin belirtildiği açıklamada, operasyonlarda şehit düşen banka çalışanlarının ailelerine şehidin yıllık maaşı tutarında ödeme yapılacağı kaydedildi.

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Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Hocavend ve Fuzuli bölgelerinde Ermenistan ordusuna ait hedeflerin imha anı görüntüleri paylaşıldı.


  • Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 130'dan fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ istikametinde önemli ilerleme kaydetti. Ermenistan her cephede ağır kayıplar veriyor. İşgal altındaki Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki bağlantı kesilirken, güney cephesinde Fuzuli, Zengidan ve Cebrayil rayonlarında kontrol sağlandı. Harekat planı ile ilgili bilgi veren Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Şuşa şehrinin düşmesi halinde Dağlık Karabağ'ın kontrolünün Azerbaycan ordusuna geçeceğini söyledi.

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