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Azerbaycan'dan Karabağ'daki Ermeni terör gruplarına uyarı: Kendinizi feshedin, aksi takdirde tedbirler sonuna kadar sürdürülecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, Karabağ'da başlatılan antiterör tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının teslim olarak silah bırakması ve yasa dışı rejimin kendini feshetmesi gerektiğini, aksi takdirde tedbirlerin sonuna kadar sürdürüleceğini duyurdu.

18:26 . 19/09/2023 Salı
AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında kurduğu ve desteklediği yasa dışı rejimin "müzakere" çağrısında bulunduğu bildirilerek, Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere defalarca diyaloga davet edildiği, onların her seferinde bu davetleri geri çevirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada,
"Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, ülkemizin Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların temsilcileriyle Yevlah şehrinde görüşmeye hazır olduğunu beyan ediyor. Ancak terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının beyaz bayrak çekmesi, tüm silahlarını teslim etmesi ve yasa dışı rejimin kendini feshetmesi gerekiyor. Aksi takdirde terörle mücadele tedbirleri sonuna kadar sürdürülecektir."
ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarmak amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.



#Azerbaycan
#Ermenistan
#Karabağ
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