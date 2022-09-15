Azerbaycan'dan kritik hamle: Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirildi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunun ardından atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulundu.
Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz halde
Azerbaycan'a ait silahlı insansız hava araçları, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi.
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