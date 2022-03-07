Dünya Azerbaycandan Rusyaya Dağlık Karabağ tepkisi Topraklarımızda böyle bir bölge yok
ASYA

Azerbaycan'dan Rusya'ya 'Dağlık Karabağ' tepkisi: Topraklarımızda böyle bir bölge yok

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı’nın “Dağlık Karabağ” ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Azerbaycan, "Topraklarımızda Dağlık Karabağ adında bir bölge mevcut değil" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Azerbaycandan Rusyaya Dağlık Karabağ tepkisi: Topraklarımızda böyle bir bölge yok
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'ya gönderilen insani yardım başlığı altında yapılan açıklamada “Dağlık Karabağ” ifadesinin kullanılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Azerbaycan topraklarında Dağlık Karabağ adında bir bölgenin mevcut olmadığı vurgulanan açıklamada, “Rusya, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve sınırlarının dokunulmazlığına desteğini defalarca ifade etmiştir. Rusya’nın resmi tutumunun aksine Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi açıklamalarında daha önce de Azerbaycan'ın egemen topraklarıyla ilgili bu ifadeye atıfta bulunulmuştur” denildi.

“Dağlık Karabağ ifadesinin kullanılmasına son verilmeli"

Açıklamada, bu tür açıklamaların Azerbaycan-Rusya ilişkilerine zarar verebileceği ve Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında gerilimi tırmandırabileceği belirtilerek, “Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı’na Azerbaycan Cumhuriyeti’nde bulunmayan idari-bölge birimleri adı altında ülkemizin egemen topraklarına bu ifadenin kullanılmasına son verme çağrısında bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

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