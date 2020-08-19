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Dünya Azerbaycandan Türkiyenin Doğu Akdenizdeki faaliyetlerine ilişkin açıklama Kararlılıkla destekliyoruz
ASYA

Azerbaycan'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama: Kararlılıkla destekliyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kararlılıkla desteklediklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinin gelişmesinde tarih boyu önemli rol oynadığını belirtti.

  • Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilimlerin bir an önce çözülmesini umduklarına işaret eden Abdullayeva, "Kardeş Türkiye'nin barış ve istikrara yönelik ve uluslararası hukuka dayalı tüm adımlarını kararlılıkla destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Abdullayeva, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik açıklamasıyla ilgili "Ermenistan'ın Türkiye aleyhine asılsız suçlamalar içeren tutum ve açıklamaları, Akdeniz'deki hassas durumu kendi dar siyasi çıkarları için kötüye kullanma girişimi olarak kınanmalı ve reddedilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

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