Azil sürecinde gerilim: Maddelerin onaylandığı halde Senato'ya gönderilmemesi tartışılıyor

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından, bu maddeleri içeren dava taslağının Senato'ya gönderilmemesi siyasi arenada tartışmalara yol açtı.

Temsilciler Meclisinin, dün gece yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklarından oluşan azil maddelerinin onaylanmasına rağmen, dava taslağının hala Senato'ya gönderilmemiş olması ülkedeki siyasetçiler arasında gerginlik yarattı.

"Artık bu dava Senato'nun"

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki azil maddelerinin tek bir Cumhuriyetçi vekilin desteği olmaksızın onaylandığını belirterek, "Demokratlar Amerikan tarihindeki en büyük cadı avına devam ediyor. Şimdi de Demokratlar azil maddelerini Senato'ya göndermiyor ama artık bu dava Senato'nun." ifadesini kullandı.

I got Impeached last night without one Republican vote being cast with the Do Nothing Dems on their continuation of the greatest Witch Hunt in American history. Now the Do Nothing Party want to Do Nothing with the Articles & not deliver them to the Senate, but it's Senate's call! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2019

"Pelosi, bu davayı Senato'ya sunmaya korkuyor"

Daha sonraki bir paylaşımında ise Demokratların ABD için kötü olduğunu savunan Trump, "(Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy) Pelosi, kendi sahte azil tezgahına o kadar acıyor ki bu davayı Senato'ya sunmaya korkuyor. Çünkü Senato (yargılama için) bir tarih belirleyip, tüm bu sahtekarlığı ait olduğu yere gönderir." değerlendirmesinde bulundu.

Pelosi feels her phony impeachment HOAX is so pathetic she is afraid to present it to the Senate, which can set a date and put this whole SCAM into default if they refuse to show up! The Do Nothings are so bad for our Country! December 19, 2019

"Senato'da kurulacak bir mahkemeden endişeli değilim"

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, yaptığı açıklamada, Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in azil maddelerini iletmemesinin kendisinin dışında gelişen bir durum olduğunu belirtti.

McConnell, "Senato'da kurulacak bir mahkemeden endişeli değilim. Pelosi, davasının zayıf olduğunu düşünüyor ve bunu Senato'ya göndermiyorsa beni şu çalılıklara atın." dedi.

Azil soruşturması kapsamındaki iddiaların oldukça zayıf olduğunu savunan McConnell, "Demokratlar'ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi, bu azil sürecini parti eksenli bir kinden dolayı yürüttü." değerlendirmesinde bulundu.

"Adil yargılama istiyoruz"

Senato Azınlık Lideri Schumer ise yaptığı açıklamada, McConnel'in kendilerinin tanık talebini reddettiğini anımsatarak, "Pelosi ve ben tek bir şey istiyoruz o da adil yargılama. Benim kafamdaki adil yargılamada tanıklar ve dokümanlar vardır. Bunlar olmadan mahkeme olmaz." dedi.

Pelosi de yaptığı açıklamada, Senato'daki yargı prosedürlerini görmeden dava dosyalarını sunmayacaklarını belirterek, "Bizim için bundan sonra yapılacak şey, Senato'daki süreci görmek olacak." diye konuştu.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun da azil maddelerini onaylamasının ardından, dava dosyası yargılamanın yapılacağı Senato'ya gönderilmemişti.

