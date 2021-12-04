Aziz Sancar'dan işgalden kurtarılan Şuşa'ya ziyaret

Azerbaycan'da bulunan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine bir ziyaret gerçekleştirdi.

ŞUŞA HATIRASI

Sancar'a, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da eşlik etti.

Çekildikleri fotoğrafı "Yazın ayrı kışın ayrı güzel Şuşa. Ciğerlerimiz Kafkasların havası ile doldu. Çok şükür" notuyla paylaştı.

Yazın ayrı kışın ayrı güzel #Şuşa

Ciğerlerimiz Kafkasların havası ile doldu. Çok şükür. pic.twitter.com/rO4jcqCedI — Cahit Bağcı (@CahitBagci) December 4, 2021

ALİYEV'LE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı dün kabul etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sancar'ın 2. Karabağ Savaşı'ndaki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik ederek, tüm Türk dünyasının bu zaferden gurur duyduğunu ifade ettiği aktarılmıştı.

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"ÖZGÜRLÜK KAZANILIR"

Sancar, geçtiğimiz günlerde Bakü'de düzenlenen "Ekonomi Forumu" kapsamında bilim insanları ve öğrencilerle bir araya gelmiş, Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle 'özgürlük verilmez, özgürlük kazanılır' gerçeğini ortaya koyduğunu söylemişti.