Dünya Aziz Sancardan işgalden kurtarılan Şuşaya ziyaret
ASYA

Aziz Sancar'dan işgalden kurtarılan Şuşa'ya ziyaret

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret etti. Sancar'a eşlik eden Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, o anlara dair bir fotoğraf paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aziz Sancardan işgalden kurtarılan Şuşaya ziyaret
Aziz Sancar Şuşa'da.

Azerbaycan'da bulunan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine bir ziyaret gerçekleştirdi.

ŞUŞA HATIRASI

Sancar'a, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da eşlik etti.

Çekildikleri fotoğrafı "Yazın ayrı kışın ayrı güzel Şuşa. Ciğerlerimiz Kafkasların havası ile doldu. Çok şükür" notuyla paylaştı.

ALİYEV'LE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı dün kabul etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sancar'ın 2. Karabağ Savaşı'ndaki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik ederek, tüm Türk dünyasının bu zaferden gurur duyduğunu ifade ettiği aktarılmıştı.

"ÖZGÜRLÜK KAZANILIR"

Sancar, geçtiğimiz günlerde Bakü'de düzenlenen "Ekonomi Forumu" kapsamında bilim insanları ve öğrencilerle bir araya gelmiş, Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle 'özgürlük verilmez, özgürlük kazanılır' gerçeğini ortaya koyduğunu söylemişti.

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