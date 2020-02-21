Dünya Babamdan sonra ceket alan olmadı diyen Suriyeli Fuada mont ve bisiklet
ORTADOĞU

'Babamdan sonra ceket alan olmadı' diyen Suriyeli Fuad'a mont ve bisiklet

Suriye'nin Atme kasabasındaki çadır kamplarında ailesiyle yaşayan 10 yaşındaki Fuad Muhammed'in sosyal medyada yayınlanan, 'Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı' dediği video Türkiye'yi ağlatmıştı. İzleyenlerin yüreğini sızlatan görüntüler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nı harekete geçirdi. Suriyeli Fuad'a, mont ve bisiklet hediye edildi.

Haber Merkezi DHA
Suriyeli Muhammed'in mutluluğu görülmeye değerdi.
Suriyeli Muhammed'in mutluluğu görülmeye değerdi.

Ülkedeki iç savaş ve saldırılar nedeniyle Fuad Muhammed, 4 yıl önce, 9 kardeşi ve annesi ile birlikte Halep kentinin güneyindeki evlerini terk etmek zorunda kaldı. Babasını da Suriye'de trafik kazasında kaybeden Fuad, güvenli bölge olduğu için ailesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme kasabasında kurulan çadır kente geldi.

'Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı'
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'Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı'
Türkiye sınırındaki bir mülteci kampında buz gibi havada ceketsiz haldeki çocuğun sözleri izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

DHA
Suriyeli Fuad'ın sosyal medyada yayınlanan, "Ceketin nerede?" sorusu üzerine "Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı" dediği video, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Herkes Fuad'ı merak edip, yardım etmek isterken, İHH İnsani Yardım Vakfı'nca da harekete geçildi.

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Çadır kampında ulaştılar

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Fuad Muhammed ve ailesine, Atme'deki çadır kamplarında ulaştıklarını duyurdu. Tosun, "Ailesi ve Fuad Muhammed için vicdan sahipleri de harekete geçti, yardımcı oldu. Temin ettiğimiz ihtiyaç malzemelerini aileye teslim ettik. Fuad'a istediği mont ve ayrıca bisiklet de vererek mutluluğuna şahit olduk" dedi.

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Tüm çocukların sevinmeye ihtiyacı var

İç savaş nedeniyle aileleri ile birlikte çadır kamplarına yerleşen yüz binlerce çocuk olduğunu, tamamının da sevinmeye ihtiyacı olduğunu belirten Tosun, şunları kaydetti:

  • "Aileye bugüne kadar yakınları ve komşuları destek olmuşlar. Fuad'ın dışında kamplarda sevgiye, şefkate, gerekli malzemelere ihtiyacı olan çocuklar var. Vakıf olarak bugüne kadar çocuklara ulaşmaya ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettik. Bu insanlar yardımlarla hayata tutunuyorlar. Fuad ve diğerlerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Dileriz, saldırılar bir an önce durur ve çocuklar ile aileleri huzur içinde yaşarlar"

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