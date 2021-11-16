Babasının emekli maaşını almak için cesedini 1 yıl evde sakladı

Japonya'nın Mie eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 54 yaşındaki bir şahıs, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babasının cansız bedenini evde sakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Annesinin de aynı evde 4 gün önce öldüğü anlaşılan şahıs polise verdiği ifadede, "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dedi.
Morishita'nın polise verdiği ifadede, suçlamaları kabul ettiği öğrenilirken, "Emekli maaşlarını alabilmek için ölümleri bildirmedim" dediği belirtildi. Şahısların kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı