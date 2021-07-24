Dünya BAE için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanıyordu 250 milyon dolar kefaretle serbest ödeyecek
AMERİKA

BAE için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanıyordu: 250 milyon dolar kefaretle serbest ödeyecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2017 Yemin Töreni Komitesi Başkanı Tom Barrack, 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
BAE için kayıt dışı lobicilik yapmakla suçlanıyordu: 250 milyon dolar kefaretle serbest ödeyecek
Tom Barrack

Tom Barrack’ın savcılarla anlaşmaya vararak 5 milyonu nakit olmak üzere 250 milyon dolar kefaletle gözaltında tutulduğu Los Angeles cezaevinden salınacağı kaydedildi. Hakkında açılan dava sonuçlanana kadar Barrack’ın pasaportunu teslim etmeyi, sokağa çıkma yasağına uymayı ve navigasyon izlemeli ayak bileği cihazını takmayı kabul ettiği bildirildi.

  • Barrack'ın pazartesi günü New York'taki Brooklyn Federal Mahkemesinde ilk duruşmaya çıkacağı bilgisi paylaşıldı.

Kayıt dışı lobicilik yapmaktan dava açılmıştı

74 yaşındaki Barrack ile 1'i BAE vatandaşı 3 kişi, 21 Temmuz'da Los Angeles’ta gözaltına alınarak haklarında Brooklyn Federal Mahkemesinde Trump’ın dış politikasını BAE lehine etkilemek ve kayıt dışı lobicilik yapmaktan dava açılmıştı. İddianamede Barrack’ın Nisan 2016 ile Nisan 2018 arasında sadece BAE’nin dış politika çıkarlarını desteklemek için çalışmakla kalmadığı, ayrıca Trump yönetimi sırasında hükümet içindeki "ABD'nin Katar'a yönelik tutumu" gibi bazı gizli bilgileri BAE yetkilileri ile paylaştığı öne sürülmüştü.

Abone Ol Google News
100 kişiher yerde onu arıyor

100 kişi
her yerde onu arıyor

​Odun toplamak için ormana gitmişti.
Bagajdan11 kaçak göçmen çıktı

Bagajdan
11 kaçak göçmen çıktı

​Sıcaktan bitkin düşmüş halde bulundular.
Tümüyle reddediyoruz

'Tümüyle reddediyoruz'

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten BMGK'ya 'Maraş' tepkisi: Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır.

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

​Öğle ve akşama dikkat: Yer yer kuvvetlenecek.

​Kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

ABD'nin ​Yunanistan'da kurduğu üs büyük bir cephaneliğe döndü.

​Misyoner teşkilatları, Müslüman ülkelerde “İncil Müslümanlığı” için harekete geçti.

​AK Partili Özkan: CHP, FETÖ'cülerin tekrar devlet içinde hayat bulması için gayret ediyor.
Nasıl gitmem<br>annemin cenazesine

Nasıl gitmem
annemin cenazesine

Karantinayı delen aile polisi harekete geçirdi.

Batı Şeria'da 17 yaşındaki Filistinli Temimi'yi şehit ettiler.
Dönüş<br>yolculuğu başladı

Dönüş
yolculuğu başladı

​70 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Öğretmen M.Ç., eski HDP vekili Önder'i, kendisini aldattığı iddiasıyla PKK'ya şikayet etti.

Terör örgütü ve ​CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan Yeni Şafak'a tehdit.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.