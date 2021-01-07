Dünya BAE ve Katar arasındaki seyahat ve ticaret bu hafta başlıyor
ASYA

BAE ve Katar arasındaki seyahat ve ticaret bu hafta başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde, 5 Ocak'ta 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi düzenlendi.
Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde, 5 Ocak'ta 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi düzenlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.

Detaylar geliyor...

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