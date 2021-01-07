BAE ve Katar arasındaki seyahat ve ticaret bu hafta başlıyor Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi 07 Ocak 2021, 12:20 Son Güncelleme: 07 Ocak 2021, 12:28 AA