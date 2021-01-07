BAE ve Katar arasındaki seyahat ve ticaret bu hafta başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.
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Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.
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